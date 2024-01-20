Daffa Wardhana Curhat Perdana Tampil Botak: Experience Baru

JAKARTA - Daffa Wardhana baru-baru ini curhat soal penampilan barunya. Putra Marini Zumarnis ini menceritakan dirinya yang kini tampil beda dengan kepala plontos alias botak.

Rupanya, hal ini dilakukan Daffa untuk kebutuhan film horor terbaru yang ia bintangi, Pemukiman Setan.

Daffa pun totalitas mendalami perannya termasuk rela memangkas habis rambutnya. Ia mengaku ini merupakan pertama kalinya ia memangkas habis rambut lebatnya.

“Di sini aku pertama kali botak,” ungkap Daffa saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Mantan kekasih Chelsea Islan ini mengaku dirinya tak pernah tampil dengan kepala botak. Ia tak pernah mencukur habis rambutnya bahkan untuk keperluan syuting.

Ia mengatakan terakhir mencukur botak benar-benar hanya saat dirinya masih bayi dan sejak itu tak pernah tampil dengan kepala plontos.

“Pokoknya terakhir botak itu ya waktu bayi,” tambahnya.

Meski begitu, kini Daffa merasa puas sekaligus senang karena bisa merasakan pengalaman baru. Menurutnya, memangkas habis rambut hingga botak jadi hal untuk untuk dirinya.

“Aku rambutnya selalu panjang, jadi aku merasakan experience baru,” paparnya.