Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Daffa Wardhana Curhat Perdana Tampil Botak: Experience Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |08:25 WIB
Daffa Wardhana Curhat Perdana Tampil Botak: <i>Experience</i> Baru
Daffa Wardhana pertama kali botak (foto: IG Daffa)
A
A
A

JAKARTA - Daffa Wardhana baru-baru ini curhat soal penampilan barunya. Putra Marini Zumarnis ini menceritakan dirinya yang kini tampil beda dengan kepala plontos alias botak.

Rupanya, hal ini dilakukan Daffa untuk kebutuhan film horor terbaru yang ia bintangi, Pemukiman Setan.

Daffa pun totalitas mendalami perannya termasuk rela memangkas habis rambutnya. Ia mengaku ini merupakan pertama kalinya ia memangkas habis rambut lebatnya.

Daffa Wardhana Curhat Perdana Tampil Botak: {Experience} Baru

“Di sini aku pertama kali botak,” ungkap Daffa saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Mantan kekasih Chelsea Islan ini mengaku dirinya tak pernah tampil dengan kepala botak. Ia tak pernah mencukur habis rambutnya bahkan untuk keperluan syuting.

Ia mengatakan terakhir mencukur botak benar-benar hanya saat dirinya masih bayi dan sejak itu tak pernah tampil dengan kepala plontos.

“Pokoknya terakhir botak itu ya waktu bayi,” tambahnya.

Meski begitu, kini Daffa merasa puas sekaligus senang karena bisa merasakan pengalaman baru. Menurutnya, memangkas habis rambut hingga botak jadi hal untuk untuk dirinya.

“Aku rambutnya selalu panjang, jadi aku merasakan experience baru,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement