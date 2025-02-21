Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Elsa Japasal dan Pengaruh Keluarga dalam Bermusik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |00:09 WIB
Elsa Japasal dan Pengaruh Keluarga dalam Bermusik
Elsa Japasal dan Pengaruh Keluarga dalam Bermusik (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Elsa Japasal, atau yang akrab disapa Eca Aura, kini semakin serius menapaki karier di industri musik. Berada di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), ia semakin percaya diri untuk berkarya. 

Lahir dan besar di dunia hiburan dengan bakat vokal yang sudah diakui banyak kalangan, Eca mengungkapkan bahwa keputusannya menekuni musik tak lepas dari pengaruh keluarganya.

Eca mengaku bahwa keluarganya memiliki peran besar dalam perjalanan bermusiknya.

Sumber Inspirasi Elsa Japasal dalam Bermusik
Sumber Inspirasi Elsa Japasal dalam Bermusik

“Salah satu sumber inspirasi terbesar aku itu keluarga, juga hal-hal yang terjadi dalam hidup aku,” ungkapnya. Lingkungan keluarga yang memiliki passion kuat terhadap musik membantunya menemukan dan mengembangkan bakatnya di dunia tarik suara.

Ketika ditanya siapa yang paling berpengaruh secara musikal, Eca tanpa ragu menyebut ayah dan kakaknya, Kevin.

Halaman:
1 2
