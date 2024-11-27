Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lebarkan Sayap, Elsa Japasal Siap Debut sebagai Penyanyi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |23:01 WIB
Lebarkan Sayap, Elsa Japasal Siap Debut sebagai Penyanyi
Lebarkan Sayap, Elsa Japasal Siap Debut sebagai Penyanyi (Foto: IG Eca)
A
A
A

JAKARTA - Nama Elsa Japasal alias Eca Aura kini telah dikenal publik. Tak ingin menyia-nyiakan moment, Eca begitu akrab disapa akan melebarkan sayapnya.

Suara merdunya telah menarik perhatian sejumlah penyanyi papan atas, terutama saat ia sering berduet dalam berbagai kesempatan.

Berawal dari seorang kreator di TikTok pada tahun 2020, Eca kemudian terpilih menjadi duta merek AURA Esports. Perjalanan kariernya terus berkembang, hingga kini ia bersiap melangkah ke industri musik sebagai penyanyi profesional. 

Lebarkan Sayap, Elsa Japasal Siap Debut sebagai Penyanyi
Lebarkan Sayap, Elsa Japasal Siap Debut sebagai Penyanyi

Dengan bergabung bersama Sony Music Entertainment Indonesia, Eca dijadwalkan segera debut resmi sebagai penyanyi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
