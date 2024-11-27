Lebarkan Sayap, Elsa Japasal Siap Debut sebagai Penyanyi

JAKARTA - Nama Elsa Japasal alias Eca Aura kini telah dikenal publik. Tak ingin menyia-nyiakan moment, Eca begitu akrab disapa akan melebarkan sayapnya.

Suara merdunya telah menarik perhatian sejumlah penyanyi papan atas, terutama saat ia sering berduet dalam berbagai kesempatan.

Berawal dari seorang kreator di TikTok pada tahun 2020, Eca kemudian terpilih menjadi duta merek AURA Esports. Perjalanan kariernya terus berkembang, hingga kini ia bersiap melangkah ke industri musik sebagai penyanyi profesional.

Lebarkan Sayap, Elsa Japasal Siap Debut sebagai Penyanyi

Dengan bergabung bersama Sony Music Entertainment Indonesia, Eca dijadwalkan segera debut resmi sebagai penyanyi.