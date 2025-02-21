Good Morning Everyone Rilis Album Bapak, Angkat Arti Hidup Berkeluarga

JAKARTA - Band Good Morning Everyone (GME) merilis album penuh perdana mereka berjudul ‘Bapak’. Album itu menjadi karya baru band asal Semarang tersebut dengan pengalaman emosional dan perjalanan pribadi tiap-tiap personelnya.

GME menggandeng sederet musisi ternama Tanah Air dalam menggarap album tersebut, dari Fanny Soegi, Eross Chandra, Uan Kaisar, hingga Khoirul Trian. Sani sang vokalis kemudian membeberkan alasan mereka memilih judul Bapak pada album tersebut.

Baginya, sosok bapak merupakan simbol penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Album ini bercerita tentang kehidupan berkeluarga yang seringkali penuh tantangan, pengorbanan, namun juga kebahagian.

Band GME rilis album penuh berjudul 'Bapak'. (Foto: GME)

Album ‘Bapak’ terdiri dari 14 lagu yang mana nyaris seluruh liriknya ditulis oleh Yuli sang gitaris. Sementara itu, Sani sang vokalis juga berkontribusi dalam membuat cover artwork album tersebut.

Meski beberapa lagu sudah pernah diperdengarkan sebagai single, namun GME tetap menyimpan beberapa kejutan menarik dalam album ini. Salah satunya, kolaborasi dengan beberapa musisi ternama seperti gitaris Sheila On 7, Eross Chandra.

Sang gitaris turut mengisi lagu Tertulis di Sana yang terasa istimewa mengingat GME beberapa waktu lalu sempat menjadi band pembuka tur konser Sheila On 7 di beberapa kota. Kehadiran Eross juga menambah warna dalam karya GME yang dikenal memiliki sentuhan melodi yang khas.

Selain Eross, GME juga bekerja sama dengan Uan Kaisar yang menyumbangkan vokalnya dalam lagu Istimewa, sementara Fanny Soegi terlibat dalam lagu Sunny. Kehadiran para musisi ini semakin memperkaya album ‘Bapak’.