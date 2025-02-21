Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Good Morning Everyone Rilis Album Bapak, Angkat Arti Hidup Berkeluarga

Naila Nazira , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:02 WIB
Good Morning Everyone Rilis Album Bapak, Angkat Arti Hidup Berkeluarga
Good Morning Everyone Rilis Album Bapak, Angkat Arti Hidup Berkeluarga. (Foto: GME)
A
A
A

JAKARTA - Band Good Morning Everyone (GME) merilis album penuh perdana mereka berjudul ‘Bapak’. Album itu menjadi karya baru band asal Semarang tersebut dengan pengalaman emosional dan perjalanan pribadi tiap-tiap personelnya.

GME menggandeng sederet musisi ternama Tanah Air dalam menggarap album tersebut, dari Fanny Soegi, Eross Chandra, Uan Kaisar, hingga Khoirul Trian. Sani sang vokalis kemudian membeberkan alasan mereka memilih judul Bapak pada album tersebut.

Baginya, sosok bapak merupakan simbol penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Album ini bercerita tentang kehidupan berkeluarga yang seringkali penuh tantangan, pengorbanan, namun juga kebahagian.

Band GME
Band GME rilis album penuh berjudul 'Bapak'. (Foto: GME)

Album ‘Bapak’ terdiri dari 14 lagu yang mana nyaris seluruh liriknya ditulis oleh Yuli sang gitaris. Sementara itu, Sani sang vokalis juga berkontribusi dalam membuat cover artwork album tersebut. 

Meski beberapa lagu sudah pernah diperdengarkan sebagai single, namun GME tetap menyimpan beberapa kejutan menarik dalam album ini. Salah satunya, kolaborasi dengan beberapa musisi ternama seperti gitaris Sheila On 7, Eross Chandra. 

Sang gitaris turut mengisi lagu Tertulis di Sana yang terasa istimewa mengingat GME beberapa waktu lalu sempat menjadi band pembuka tur konser Sheila On 7 di beberapa kota. Kehadiran Eross juga menambah warna dalam karya GME yang dikenal memiliki sentuhan melodi yang khas.

Selain Eross, GME juga bekerja sama dengan Uan Kaisar yang menyumbangkan vokalnya dalam lagu Istimewa, sementara Fanny Soegi terlibat dalam lagu Sunny. Kehadiran para musisi ini semakin memperkaya album ‘Bapak’.

Band GME
Band GME rilis album penuh berjudul 'Bapak'. (Foto: GME)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/205/3180013//dmasiv-eRyH_large.JPG
Tahun Depan, DMasiv Siap Rilis Album Berbahasa Inggris dan Tur 4 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/205/3174702//kangen_band-ey5O_large.jpg
Kangen Band Tampil di Synchronize Fest 2025, Andika Mahesa: InsyaAllah, Enggak Bubar Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/205/3165013//ada_band-3AMK_large.jpg
ADA Band Rilis Love, Hope & Reality, Album Perdana Bareng Indra Sinaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162619//bimbim_slank-iu5W_large.jpg
Bimbim Slank Kenang Bunda Iffet di Momen Ulang Tahun ke-88 Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157401//noah_band-4pvj_large.jpg
Ariel Spill Album Terakhir Noah Bareng Musica: Siap Hadirkan 10 Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157176//ariel_noah-hd18_large.jpg
Ariel NOAH Tegaskan Peterpan Tak Perlu Izin Bawakan Lagunya di Konser Reuni
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement