HOME CELEBRITY TV SCOOP

Perang Bintang dalam Keluarga Seleb Indonesia, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |20:07 WIB
Perang Bintang dalam Keluarga Seleb Indonesia, Hanya di MNCTV
Keluarga Seleb Indonesia
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program terbaru yang menghadirkan keseruan yang melibatkan keluarga bintang. Program Keluarga Seleb Indonesia itu tayang setiap Kamis, pukul 21.00 WIB.

Akan banyak kejutan yang dihadirkan seperti kolaborasi duo generasi yang siap beraksi bernyanyi menampilkan aksi panggung seru dan banyak momen kekompakan pasangan keluarga.

Keluarga Seleb Indonesia menggandeng Koes Endang & Afifah, Iis Dahlia & Salsha, Ikang Fawzi & Bella Fawzi sebagai Family Juri. Grup A yang lolos ke babak selanjutnya adalah Fajar Sadboy & Ibu Rahmiyati dan Chika Jessica & Om Wawan.

Minggu ini, Grup B yang terdiri dari Ira Swara & Nia Swara, Jelita Jely & Mama Ratu, Yadi Sembako & Katthan, Ferdians & Talitha akan tampil untuk memamerkan kedekatan mereka.

Jelita & Mama Ratu, pasangan ibu dan anak siap memberikan banyak kejutan. Sementara Duo Jelita dan Mami Ratu siap bersaing untuk melaju ke babak selanjutnya di Keluarga Seleb Indonesia.

