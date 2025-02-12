Bertabur Bintang, Saksikan Keluarga Seleb Indonesia di MNCTV

(Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV menghadirkan keseruan yang melibatkan para artis dalam Keluarga Seleb Indonesia yang bakal tayang pada Kamis, 12 Februari 2025, pukul 21.00 WIB.

Banyak kejutan yang dihadirkan seperti kolaborasi duo generasi yang siap beraksi bernyanyi menampilkan aksi panggung seru dan banyak momen kekompakan bersama keluarga.

Program Keluarga Seleb Indonesia menggaet Hetty Koes Endang & Afifah, Iis Dahlia & Salsha, dan Ikang Fawzi & Bella Fawzi sebagai family jury.

Keluarga Seleb grup A yang sudah tampil dan lolos ke babak selanjutnya adalah Fajar Sadboy & Ibu Rahmiyati serta Chika Jessica & Om Wawan. Sementara keluarga dari Seleb grup B adalah Yadi Sembako & Katthan.

Minggu ini, yang akan bertanding adalah Grup C: Dema & Razqa (Kesayangan Mama Vega - suami dan anak dari Vega Darwanti), Eva Gonzalez & Michael Gonzalez (Keluarga dari mantan atlet Sepakbola Indonesia, Christan Gonzalez), Mandra & Tia Septiana (Duo Legenda Betawi Siap Mengalahkan semua orang), Mastur & Ahmad Pule.