HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Hotman Paris Vs Razman Nasution di PN Jakarta Utara Kembali Memanas

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |13:43 WIB
Sidang Hotman Paris Vs Razman Nasution di PN Jakarta Utara Kembali Memanas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (20/2/2025). Persidangan kali ini berjalan dengan suasana yang memanas, terutama saat keterangan Hotman dinilai mulai berbelit-belit.

Ketua tim kuasa hukum Razman, Lechumana, mengungkapkan bahwa ketegangan muncul saat Hotman memberikan pernyataan di hadapan majelis hakim.

"Panas, panas, hot. Keterangan saksi sudah mulai sedikit berbelit-belit," ujar Lechumana kepada wartawan.

Meski terjadi perdebatan sengit, sidang tetap berjalan kondusif dan tidak sampai menimbulkan kericuhan.

"Tidak ada kericuhan, kalau adu argumen itu biasa. Hari ini sidang lancar dan kondusif," jelas Lechumana.

Ia juga menuding Hotman mencoba menggiring opini dalam persidangan. Karena suasana semakin tegang, ketua majelis hakim akhirnya mengambil alih sesi pertanyaan yang diajukan pihak Razman kepada Hotman.

"Tadi Hotman mengatakan bahwa mereka punya hubungan, ada pacaran, ada emosi. Sampai akhirnya majelis hakim yang mengambil alih pertanyaan," bebernya.

Saat ini, sidang dihentikan sementara untuk istirahat makan siang. Majelis hakim memberikan waktu istirahat sebelum persidangan dilanjutkan kembali pada pukul 13.35 WIB.

Sidang ini tetap digelar secara tertutup, sesuai keputusan majelis hakim yang sebelumnya menolak permintaan Razman agar sidang dibuka untuk umum.

 

