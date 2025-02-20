Nikita Mirzani Tersangka Pemerasan, Reza Gladys : Alhamdulillah, Kawal Sampai Selesai

JAKARTA - Reza Gladys bersyukur dengan kabar Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang lainnya berinisial IM terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilaporkannya.

Melalui unggahannya, Reza Gladys tampak lega karena perjuangannya untuk mendapat keadilan akhirnya berbuah manis.

"Akhirnyaaa," kata Reza Gladys dikutip dari akun Instagram @rezagladys, Kamis (20/2/2025).

Nikita Mirzani Tersangka Pemerasan, Reza Gladys : Alhamdulillah, Kawal Sampai Selesai

Meski Nikita Mirzani dan terlapor lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka, dia meminta meminta agar netizen mengawal terus kasus ini sampai tuntas.

"Alhamdulillah. Bantu kawal sampai selesai, ya," ungkapnya.

Di unggahanan lainnya, Reza Gladys berharap pihak kepolisian segera menetapkan status tersangka kepada terlapor lainnya.