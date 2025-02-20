Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tersangka, Polisi Segera Periksa Nikita Mirzani

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |13:16 WIB
Tersangka, Polisi Segera Periksa Nikita Mirzani
Tersangka, Polisi Segera Periksa Nikita Mirzani (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka  bersama satu orang lainnya berinisial IM terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penyidik  Direktorat Siber Polda Metro telah mengantongi dua alat bukti permulaan untuk menaikan status keduanya dari terlapor menjadi tersangka.

"Benar, saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik DitSiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Tersangka, Polisi Segera Periksa Nikita Mirzani
Tersangka, Polisi Segera Periksa Nikita Mirzani

Ade Ary mengatakan Nikita Mirzani seharusnya menjalani pemeriksaan pada hari ini, Kamis (20/2) di gedung Ditsiber Polda Metro Jaya. Namun, pemeriksaan ditunda dengan alasan keperluan pekerjaan.

"Penyidik telah menerima surat penundaan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama Saudara IM dan Saudari NM dari kuasa hukum tersangka pada tanggal 19 Februari 2025. Alasan penundaan pemeriksaan Saudari NM dan Saudara IM sebagai tersangka dikarenakan masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan," jelasnya.

Adapun permohonan yang diajukan kepada penyidik untuk penundaan pemeriksaan atau dijadwalkan ulang pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, pekan depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
