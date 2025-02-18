Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fantastis, Celine Dion Repost Penampilan Anjelia Dom di Indonesian Idol Season XIII

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Anjelia Dom menjadi salah satu kontestan Indonesian Idol Season XIII yang paling ditunggu. Anjelia menjadi salah satu kontestan terkuat dalam season kali ini.

Senin 17 Februari 2025, Anjelia menyanyikan lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion. Ia berhasil membawakan lagu tersebut dengan sempurna.

Pujian tak hanya datang dari para juri. Netizen di media sosial juga ramai memuji Anjelia. 

Bahkan kualitas Anjelia membawakan lagu My Heart Will Go On sampai ke penyanyi aslinya, Celine Dion.

Lewat akun Instagram miliknya, Celin Dion mengunggah ulang penampilan Anjelia. Secara tidak langsung sang pemilik asli memuji bakat Anjelia.

Diketahui, Standing ovation dari kelima juri diterima Anjelia dalam penampilannya malam itu.

Maia Estianty yang kerap disebut juri galak, tak segan-segan memberikan pujian kepada Anjelia.

"Kamu salah satu peserta yang terbaik," kata Maia Estianty.

Malam itu, Axelo tersingkir karena mendapat voting terendah dan menyisakan 10 kontestan. Mereka adalah Mesa Hira, Anjelia Dom, Shabrina Leanor, Piche Kota, Angie Carvalho,Vanessa Zee, Fajar Noor, Rara Sudirman, Shakirra Vier, dan Kenriz. 

Untuk memastikan kontestan favoritmu tidak tereliminasi, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan lewat voting di aplikasi RCTI+. 

 

