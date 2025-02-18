Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Axelo Tereliminasi, Ini 10 Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Bertahan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |01:19 WIB
Axelo Tereliminasi, Ini 10 Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Bertahan
Axelo
A
A
A

JAKARTA - Axelo harus mengubur mimpinya menjadi the next idol. Pasalnya, dia harus tersingkir dari kompetisi Indonesian Idol Season XIII karena mendapat vote terendah, pada Senin (17/2/2025) malam.

Axelo berada di bottom three bersama dua kontestan lain, Shakirra dan Kenriz. Suasana sempat tegang sebelum Boy William mengumumkan siapa dari ketiga kontestan yang harus pulang. 

Axelo Indonesian Idol Season XIII
Axelo tereliminasi dari panggung Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (17/2/2025) malam. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

Bagi Maia Estianty, penampilan Axelo di babak Spektakuler Show 4 mengalami peningkatan cukup baik dari segi tempo. Namun hal itu tak cukup jika dibandingkan dengan progress peserta lain. 

Maia menilai, penampilan Axelo membawakan lagu Laskar Pelangi yang dipopulerkan Nidji, terdengar begitu tidak stabil. Belum lagi ada penempatan nada yang tak tepat. 

Dengan semakin ketatnya kompetisi, Maia memprediksi Axelo bisa tersingkir dari babak Spektakuler Show 4. Prediksi sang judges ternyata terbukti nyata.

Indonesian Idol Season XIII
Axelom Kenriz, dan Shakirra masuk bottom three Indonesian Idol Season XIII, pada 17 Februari 2025. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

Halaman:
1 2
