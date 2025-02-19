Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syifa Hadju Unfollow Angga Yunanda

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |19:40 WIB
Syifa Hadju Unfollow Angga Yunanda
Syifa Hadju Unfollow Angga Yunanda
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon yang berlangsung secara intim di Bali pada 10 Februari 2025 lalu masih menjadi sorotan. 

Pasangan yang telah berpacaran selama empat tahun ini sukses mengejutkan publik karena tidak pernah membagikan kabar mengenai persiapan pernikahan mereka.

Kini, setelah resmi menikah, Angga mulai membagikan momen kebersamaannya dengan Shenina, termasuk saat prosesi lamaran. 

Syifa Hadju Unfollow Angga Yunanda
Syifa Hadju Unfollow Angga Yunanda

Selain itu, yang menarik perhatian netizen adalah sikap Angga di media sosialnya. Ia kini hanya mengikuti satu akun Instagram, yaitu milik sang istri, @sheninacinnamon.

