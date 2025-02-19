Syifa Hadju Unfollow Angga Yunanda

JAKARTA - Pernikahan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon yang berlangsung secara intim di Bali pada 10 Februari 2025 lalu masih menjadi sorotan.

Pasangan yang telah berpacaran selama empat tahun ini sukses mengejutkan publik karena tidak pernah membagikan kabar mengenai persiapan pernikahan mereka.

Kini, setelah resmi menikah, Angga mulai membagikan momen kebersamaannya dengan Shenina, termasuk saat prosesi lamaran.

Selain itu, yang menarik perhatian netizen adalah sikap Angga di media sosialnya. Ia kini hanya mengikuti satu akun Instagram, yaitu milik sang istri, @sheninacinnamon.