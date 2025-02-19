Biodata dan Agama Fariz RM, Musisi Lawas yang Sudah 4 Kali Ditangkap Kasus Narkoba

Biodata dan Agama Fariz RM, Musisi Lawas yang Sudah 4 Kali Ditangkap Kasus Narkoba (Foto: Okezone)

JAKARTA - Musisi Fariz RM kembali terjerat dugaan penyalahgunaan narkotika. Dari tangan musisi jazz tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu dan ganja.

"Benar, kami mengamankan barang bukti berupa ganja dan sabu," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andri Kurniawan saat dihubungi awak media, pada Rabu (19/2/2025).

Detail kronologi penangkapan Fariz RM belum diungkap lebih lanjut. Hanya saja, ia menyebut sang musisi ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Lebih jauh, Andri Kurniawan mengungkapkan, Fariz RM masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini merupakan kasus narkoba keempat yang menjerat sang musisi.

Penangkapan Fariz RM pun seolah memutar kembali ingatan akan tiga kasus serupa yang menjeratnya. Sehingga banyak yang penasaran, siapa sosok Fariz RM yang kini kembali menjadi sorotan

Fariz RM lahir di Jakarta pada 5 Januari 1959. Dia lahir dari keluarga yang begitu akrab dengan dunia musik di mana merupakan anak dari Rustam Munaf dan Anna Reijnenberg. Ayahnya berprofesi sebagai penyanyi di RRI, sedangkan ibunya merupakan pelatih piano.

Pria 66 tahun itu dikenal sebagai musisi era 80an. Karya yang begitu dikenal darinya adalah Barcelona, Nada Kasih, Panggung Perak dan Sakura serta deretan karya lainny.

Karier musik Fariz RM dimulai sejak dirinya berusia 12 tahun. Saat itu, Fariz membentuk grup Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Odink Nasution.

Selama berkarier di dunia musik, hingga tahun 2012, Fariz tercatat telah merilis 21 album solo, 72 album kolaborasi, 18 album soundtrack, 27 album produksi di mana dia berperan sebagai produser, serta 13 album internasional yang dirilis di Eropa dan Asia Pasifik.

Terkait kasus narkoba yang menjeratnya, sebelumnya, Fariz RM pernah ditangkap tiga kali terkait narkoba. Kasus pertama pada Minggu 28 Oktober 2007 di kawasan Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Dia diamankan dengan barang bukti 1,5 linting ganja seberat 5 gram yang disimpan dalam bungkus rokok.

Kasus kedua, dia ditangkap pada 2015 saat mengisap ganja di rumahnya kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Polisi menyita barang bukti berupa ganja pada asbak di atas meja.

Kasus ketiga, pelantun lagu Barcelona itu kembali ditangkap atas penyalahgunaan narkoba. Fariz RM ditangkap Jumat (24/8/2018), sekitar pukul 09.45 WIB di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan.