Penampakan Fariz RM usai Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

Penampakan Fariz RM usai Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Musisi Fariz RM kembali berhadapan dengan kasus narkoba untuk keempat kalinya. Saat ini, sang musisi sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Saat ini, sang musisi diketahui masih menjalani pemeriksaan intensif. Lewat foto yang diterima redaksi Okezone, paman Sherina Munaf itu terlihat begitu lelah.

Fariz terlihat menjalani pemeriksaan didampingi dua petugas polisi. Dalam balutan kaus putih, pelantun Sakura itu hanya bisa tertunduk lesu.

Wajahnya terlihat tirus dengan kantung mata menggelayut di bawah mata. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andri Kurniawan mengatakan, sang musisi ditangkap di Bandung, Jawa Barat.

Penampakan Fariz RM usai diamankan polisi terkait kasus narkoba. (Foto: Istimewa)

Dari TKP, polisi mengamankan barang bukti berupa ganja dan sabu. Namun Andri enggan membeberkan lebih detail penangkapan sang musisi.