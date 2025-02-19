Paula Verhoeven Ikhlas Ramadan Tanpa Baim Wong

JAKARTA - Paula Verhoeven menghadiri sidang lanjutan perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Paula datang bersama tim kuasa hukumnya untuk menjalani sidang. Ia juga dikabarkan membawa saksi ahli guna membantah tudingan perselingkuhan yang dilayangkan oleh Baim Wong.

Usai keluar dari ruang sidang, Paula tetap enggan memberikan komentar dan langsung berjalan menuju mobilnya. Namun, saat ditanya soal persiapan menyambut Ramadan yang kali ini dijalani tanpa Baim, ia memberikan jawaban singkat.

"Alhamdulillah, nggak ada persiapan," ujar Paula.

Paula juga berencana mengajari kedua anaknya untuk berpuasa. Namun, lagi-lagi ia tak banyak berkomentar dan segera meninggalkan lokasi.

"Insya Allah. Maaf, permisi," tutupnya.