Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Hangat Paula Verhoeven dan Baim Wong Berkumpul Bersama Anak-Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |20:47 WIB
Momen Hangat Paula Verhoeven dan Baim Wong Berkumpul Bersama Anak-Anak
Momen Hangat Paula Verhoeven dan Baim Wong Berkumpul Bersama Anak-Anak (Foto: IG Baim)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah menghadapi ujian berat. Isu orang ketiga menghiasi hubungan mereka, sementara proses perceraian masih berlangsung.

Meski hubungan mereka sedang goyah, keduanya tetap mengesampingkan perbedaan demi anak-anak tercinta. Paula, yang sempat mengaku kesulitan bertemu anak-anaknya, akhirnya bisa mengobati kerinduannya dalam momen singkat yang penuh kehangatan.

Momen kebersamaan keluarga kecil ini dibagikan oleh Baim Wong melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan pada 24 Januari 2025, tampak Baim dan Paula berada di mobil yang sama bersama kedua anak mereka. Baim menegaskan bahwa kebahagiaan anak-anak adalah prioritas utama, terlepas dari masalah rumah tangga yang mereka alami.

Momen Hangat Paula Verhoeven dan Baim Wong Berkumpul Bersama Anak-Anak
Momen Hangat Paula Verhoeven dan Baim Wong Berkumpul Bersama Anak-Anak

"Prioritas utama selalu kebahagiaan anak-anak. Apapun yang terjadi, mereka tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. #FamilyFirst #UntukKianoKenzo. Seharian kumpul-kumpul berempat menyambut CNY, 27 Januari 2025," tulis Baim Wong dalam keterangannya.

Tak lama setelah Baim membagikan momen tersebut, Paula pun turut mengunggah potret hangat mereka berempat. Dalam unggahannya, Paula mengaku bahagia karena akhirnya bisa memposting foto kebersamaan dengan anak-anaknya.

"Alhamdulillah, akhirnya foto kita pergi berempat sudah di-posting papa ya, Nak. Berarti mama juga boleh posting momen yang pastinya bikin kalian sangat bahagia saat itu," tulis Paula.

Paula mengungkapkan betapa berharganya momen tiga jam bersama anak-anaknya di hari Jumat, 24 Januari 2025. Meski singkat, waktu tersebut membawa kebahagiaan yang tak ternilai bagi Paula.

"Tiga jam yang sangat berarti untuk mama di hari Jumat, 24 Januari 2025. Rasanya kebahagiaan mama tidak bisa ditukar dengan apa pun ketika melihat kalian berdua begitu antusias ngobrol dengan mama dan papa. Mudah-mudahan momen seperti ini bisa terulang lagi ya, Nak," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135407/baim_wong-xNbV_large.jpg
Respons Menohok Baim Wong Usai Dilaporkan Paula Verhoeven soal KDRT
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement