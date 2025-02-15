Momen Hangat Paula Verhoeven dan Baim Wong Berkumpul Bersama Anak-Anak

JAKARTA - Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah menghadapi ujian berat. Isu orang ketiga menghiasi hubungan mereka, sementara proses perceraian masih berlangsung.

Meski hubungan mereka sedang goyah, keduanya tetap mengesampingkan perbedaan demi anak-anak tercinta. Paula, yang sempat mengaku kesulitan bertemu anak-anaknya, akhirnya bisa mengobati kerinduannya dalam momen singkat yang penuh kehangatan.

Momen kebersamaan keluarga kecil ini dibagikan oleh Baim Wong melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan pada 24 Januari 2025, tampak Baim dan Paula berada di mobil yang sama bersama kedua anak mereka. Baim menegaskan bahwa kebahagiaan anak-anak adalah prioritas utama, terlepas dari masalah rumah tangga yang mereka alami.

Momen Hangat Paula Verhoeven dan Baim Wong Berkumpul Bersama Anak-Anak

"Prioritas utama selalu kebahagiaan anak-anak. Apapun yang terjadi, mereka tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. #FamilyFirst #UntukKianoKenzo. Seharian kumpul-kumpul berempat menyambut CNY, 27 Januari 2025," tulis Baim Wong dalam keterangannya.

Tak lama setelah Baim membagikan momen tersebut, Paula pun turut mengunggah potret hangat mereka berempat. Dalam unggahannya, Paula mengaku bahagia karena akhirnya bisa memposting foto kebersamaan dengan anak-anaknya.

"Alhamdulillah, akhirnya foto kita pergi berempat sudah di-posting papa ya, Nak. Berarti mama juga boleh posting momen yang pastinya bikin kalian sangat bahagia saat itu," tulis Paula.

Paula mengungkapkan betapa berharganya momen tiga jam bersama anak-anaknya di hari Jumat, 24 Januari 2025. Meski singkat, waktu tersebut membawa kebahagiaan yang tak ternilai bagi Paula.

"Tiga jam yang sangat berarti untuk mama di hari Jumat, 24 Januari 2025. Rasanya kebahagiaan mama tidak bisa ditukar dengan apa pun ketika melihat kalian berdua begitu antusias ngobrol dengan mama dan papa. Mudah-mudahan momen seperti ini bisa terulang lagi ya, Nak," lanjutnya.