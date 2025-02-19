Menag Nasaruddin Umar Sakit, Raffi Ahmad: Ya Allah, Berilah Kesehatan Untuknya

JAKARTA – Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, menjenguk Menteri Agama, Nasaruddin Umar, di rumah sakit. Diketahui, Nasaruddin baru saja menjalani operasi kecil setelah mengalami cedera akibat kakinya terkilir.

Momen kunjungan tersebut dibagikan Raffi melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Raffi menyampaikan doa untuk kesembuhan sang Menteri.

"Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kesembuhan untuk Prof. Dr. Nasaruddin Umar MA @nasaruddin_umar / @kemenag_ri," tulis Raffi Ahmad.

Menag Nasaruddin Umar Sakit, Raffi Ahmad: Ya Allah, Berilah Kesehatan Untuknya

Dalam foto yang diunggah, tampak Raffi menunjukkan kedekatannya dengan Nasaruddin Umar yang duduk di kursi roda. Ia bahkan sempat mencium tangan Nasaruddin sebagai bentuk hormat dan doa untuk kesembuhannya.