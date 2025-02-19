Lima Tahun Meninggalnya Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari: Cinta Kami Tidak Pernah Berubah

(Foto: IG BCL)

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) mengenang lima tahun kepergian sang suami, Ashraf Sinclair, dengan mengunjungi makamnya pada Minggu (18/2/2025). Momen tersebut ia bagikan melalui unggahan di Instagram pribadinya.

Dalam kunjungannya, BCL tidak sendiri. Ia datang bersama putranya, Noah Sinclair, suaminya, Tiko Aryawardhana, serta anggota keluarga lainnya. Mereka tampak menaburkan bunga, memanjatkan doa, dan membaca ayat suci Al-Qur'an di pusara Ashraf.

Melalui keterangan unggahannya, BCL mengungkapkan bahwa meski waktu telah berlalu, kepergian Ashraf masih menyisakan luka yang tak sepenuhnya sembuh. Ia mengakui bahwa kehilangan sang suami merupakan duka mendalam yang masih ia rasakan hingga kini.

"Lima tahun telah berlalu, namun rasa sakit karena ketidakhadiranmu tetap ada," tulis BCL, dikutip Rabu (19/2/2025).