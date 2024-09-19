Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) berziarah ke makam suaminya, Ashraf Sinclair tepat di hari ulang tahun Ashraf, 18 September 2024. BCL pun membagikan video dirinya bersama keluarga saat berziarah ke makam Ashraf.

BCL datang bersama putranya, Noah serta suami barunya, Tiko Aryawardhana. Dalam video yang dibagikan oleh BCL, mereka tampak membaca doa bersama dan menaburi makam Ashraf dengan kelopak bunga. Lalu di dekat batu nisannya, Noah meletakkan beberapa tangkai mawar merah.

Tak ada pesan apapun yang disampaikan melalui unggahannya. Dia hanya menuliskan "Visiting" dengan membubuhi emoticon hati, tanda cintanya kepada almarhum Ashraf.

Dalam kolom komentar unggahannya, terungkap bahwa Tiko Aryawardhana sebenarnya sedang berada di kantor saat BCL dan Noah berziarah. Tapi, Tiko rela meluangkan waktunya untuk ikut berziarah. BCL pun terharu dengan kebesaran hati suaminya itu.

"Thank you sayang sudah bela-belain nyusul dari kantor untuk bisa ikut, I really appreciate it," ungkap BCL dalam kolom komentar unggahannya.

BCL memang tak pernah melupakan Ashraf meski sudah empat tahun kepergiannya. Di momen penting seperti perayaan anniversary pernikahan mereka, lebaran, dan ulang tahun Ashraf, BCL tak pernah absen untuk berziarah ke makam Ashraf. Bahkan hubungan BCL dengan keluarga Ashraf masih terjalin dengan baik, tak ada yang berubah meski Ashraf telah tiada.

Sebelumnya, BCL mengunggah foto kenangan Ashraf Sinclair di depan kue ulang tahun sembari menuliskan pesan haru untuk Ashraf.

"Selamat Ulang Tahun di Surga. Rasanya aku punya banyak kata untuk diucapkan, banyak cerita untuk diceritakan.. tapi aku tidak tahu harus mengatakannya," tulis Bunga Citra Lestari dalam bahasa Inggris dikutip dari Instagram @itsmebcl, Rabu (18/9/2024).