HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunga Citra Lestari Tulis Pesan Haru untuk Mendiang Ashraf Sinclair di Hari Ulang Tahun 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |08:38 WIB
Bunga Citra Lestari Tulis Pesan Haru untuk Mendiang Ashraf Sinclair di Hari Ulang Tahun 
Bunga Citra Lestari Tulis Pesan Haru Untuk Mendiang Ashraf Sinclair di Hari Ulang Tahun (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari tak pernah lupa dengan mendiang suaminya, Ashraf Sinclair, meski sudah menikah lagi dengan Tiko Aryawardhana.

Hal itu terbukti, dengan unggahan terbaru perempuan yang akrab disapa Unge tersebut. Bahwa ia tidak lupa dengan hari ulang tahun almarhum Ashraf Sinclair, yang jatuh pada 18 September. 

Sambil memperlihatkan wajah Ashraf Sinclair di depan kue ulang tahun, BCL menuliskan pesan hari untuk mantan suaminya tersebut.

Bunga Citra Lestari Tulis Pesan Haru Untuk Mendiang Ashraf Sinclair di Hari Ulang Tahun
Bunga Citra Lestari Tulis Pesan Haru Untuk Mendiang Ashraf Sinclair di Hari Ulang Tahun

"Selamat Ulang Tahun di Surga. Rasanya aku punya banyak kata untuk diucapkan, banyak cerita untuk diceritakan.. tapi aku tidak tahu harus mengatakannya," tulis Bunga Citra Lestari dalam bahasa Inggris dikutip dari Instagram @itsmebcl, Rabu (18/9/2024).

BCL juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada sang almarhum, karena semasa hidupnya ia berhasil membuat BCL merasakan kebahagiaan yang luar biasa. 

"Yang bisa kukatakan hanyalah terima kasih. Terima kasih untuk semua momen indah, semua perjuangan yang kita lalui, kegembiraan, tawa, dan air mata yang kita bagi bersama," ungkap BCL. 

"Terima kasih untuk semua kenangan yang kita lalui bersama. Kamu sangat berarti bagiku, dan untuk semua orang yang mencintaimu," lanjutnya.

Menutup keterangannya, pelantun Cinta Sejati itu berdoa semoga almarhum Ashraf mendapatkan kebahagiaan di alam sana dan ia sangat merindukan almarhum Ashraf.

"Semoga perayaanmu menyenangkan. Aku merindukanmu," tutup Bunga Citra Lestari.

 

Halaman:
1 2
