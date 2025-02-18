Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Rayakan Ulang Tahun ke-38, Berencana ke Mesir demi Misi Mulia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |11:31 WIB
JAKARTA - Raffi Ahmad baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38 pada 18 Februari 2025. Dalam usianya yang semakin matang, Raffi mengaku semakin memaknai arti kehidupan dan mulai memikirkan rencana baru dalam hidupnya.

"38 tahun, udah mulai menuju 40 tahun," ujar Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, hari ini.

Salah satu rencana yang tengah dipertimbangkan Raffi adalah pergi ke Mesir. Meski belum membeberkan detailnya, suami Nagita Slavina itu mengungkapkan keinginannya untuk memperdalam ilmu agama di negeri yang terkenal dengan sejarah peradabannya tersebut.

"Kalau ada waktu pengen belajar," ucap Raffi singkat.

"Ya nanti, rencananya nanti," tambahnya.

Raffi juga menyampaikan bahwa ia berencana mengikuti kursus singkat untuk belajar bahasa Arab. Keinginannya ini muncul karena ia ingin lebih memahami makna dari berbagai istilah dalam ajaran Islam.

Halaman:
1 2
