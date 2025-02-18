Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penyanyi Malaysia Syazwan Shuhaimi Remake Lagu Wali, Tak Mau Terbebani Ekspektasi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |02:25 WIB
Penyanyi Malaysia Syazwan Shuhaimi Remake Lagu Wali, Tak Mau Terbebani Ekspektasi
Penyanyi Malaysia Syazwan Shuhaimi Remake Lagu Wali, Tak Mau Terbebani Ekspektasi (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Malaysia, Syazwan Shuhaimi, kembali menunjukkan eksistensinya di industri musik dengan merilis remake lagu Puaskah dari Wali Band. Lagu ini dipilih melalui kolaborasi bersama label musik Positif Art Music, setelah Om Jan, pemilik label, mengusulkan ide tersebut.

Syazwan mengungkapkan bahwa ia langsung tertarik ketika mendengar lagu Puaskah. Selain liriknya yang dalam, reff lagu tersebut berhasil membuatnya merinding sejak pertama kali mendengarnya. Keputusannya untuk menggarap ulang lagu ini juga dilandasi keinginannya untuk kembali ke genre pop balada, yang menjadi awal perjalanannya di dunia musik.

“Ini merupakan proyek saya bersama Positif Art. Om Jan bilang ke saya bahwa dia yang memberikan ide untuk remake lagu Wali. Saya sendiri memilih lagu ini karena ingin menyanyikan genre balada, mengingat saya memulai karier dengan pop balada,” ungkap Syazwan.

Penyanyi Malaysia Syazwan Shuhaimi Remake Lagu Wali, Tak Mau Terbebani Ekspektasi
Penyanyi Malaysia Syazwan Shuhaimi Remake Lagu Wali, Tak Mau Terbebani Ekspektasi

Pemilihan lagu Puaskah juga bukan tanpa pertimbangan. Syazwan sengaja memilih lagu yang kurang populer dibandingkan hits besar Wali Band, untuk mengurangi tekanan dari ekspektasi pendengar.

“Lagu Wali Band itu memang terlalu banyak yang hits. Jadi untuk mengurangi tekanan, saya memilih lagu yang tidak terlalu populer. Ada beberapa pilihan lain, tapi akhirnya Puaskah yang saya pilih,” jelasnya.

Bagi Syazwan, proyek remake ini menjadi tantangan baru dalam perjalanan kariernya sejak memulai debut pada 2015. Sebelumnya, ia sudah merilis empat single, yakni Jika Itu, Sang Purnama, Cinta Tak Mengerti, dan Cinta Ke Syurga. Namun, menginterpretasikan ulang lagu milik band besar seperti Wali tetap membuatnya deg-degan.

“Saat ini, kami mulai dengan Puaskah, dan yang paling penting adalah bisa diterima oleh pendengar. Wali Band namanya besar, jadi saya juga merasa deg-degan untuk merilis lagu ini. Apalagi secara jujur, saya belum pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Di Malaysia, lagu ini kurang familiar, tapi setelah saya cek di YouTube, ternyata sudah ditonton 20 juta kali,” ujarnya.

Meski merasa gugup, Syazwan tetap percaya diri menghadirkan versi baru yang berbeda dari versi aslinya. Ia menegaskan bahwa proyek ini adalah langkah awal dari rencana besar yang sudah ia persiapkan bersama timnya.

 

