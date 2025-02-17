Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sakti Eks Sheila On 7 Kembali ke Industri Musik, Kolaborasi Bareng Duta

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |12:09 WIB
Sakti Eks Sheila On 7 Kembali ke Industri Musik, Kolaborasi Bareng Duta
Sakti eks Sheila On 7 kembali ke industri musik, kolaborasi bareng Duta. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mantan gitaris band Sheila On 7, Saktia Ari Seno yang kini bernama Salman Al Jugjawy, kembali berkarya di industri musik Tanah Air. Dia merilis single ‘Hey Dunia’.

Setelah sebelumnya sempat hengkang dari Sheila On 7 karena memutuskan berhijrah, belakangan  Sakti atau Salman Al Jugjawy aktif bermusik hingga sempat manggung bareng Duta dkk. Kini,  Salman Al Jugjawy kembali berkarya.

Salman Al Jugjawy merilis single  ‘Hey Dunia' merupakan interpretasi baru dari lagu legendaris Sheila On 7, 'Sephia', yang diciptakan oleh Eross Candra. Karya ini pun mendapat dukungan penuh dari rekan-rekannya di Sheila On 7.

Bahkan, Salman berkolaborasi dengan sang vokalis Duta yang ikut menyumbangkan suaranya, serta dibantu oleh label yang menaungi Sheila On 7.

Sakti kolaborasi dengan Duta Sheila On 7. (Foto: Instagram)
Sakti kolaborasi dengan Duta Sheila On 7. (Foto: Instagram)

"Bismillah, Alhamdulillah, berasa pulang. Berkarya di support teman teman," tulis keterangan unggahan Instagram @salman_al_jugjawy, Senin (17/12/2024).

Meski Salman sudah lama hengkang karena memutuskan hijrah, hubungannya dengan ketiga pendiri Sheila On 7 lainnya masih terus terjalin. Bukan hanya bersikap profesional untuk berkarya bersama, hubungan persahabatan mereka terus terjalin layaknya keluarga. Salman pun berharap mereka selalu menjadi individu yang bermanfaat bagi sesama.

"Mohon doanya semoga sisa umur kami berkah dan manfaat untuk ummat," tulisnya.

Sebelumnya, Salman juga sempat menjalani ibadah umroh dengan sahabatnya para personel Sheila On 7, yakni Duta (vokal), Eross (gitar), Adam (gitar bass). Salman begitu bahagia dan bersyukur karena penantiannya selama 18 tahun setelah hengkang dari Sheila On 7 akhirnya terwujud.

(tty)

