Link Live Streaming Top 11 Indonesian Idol Season XIII Malam Ini

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII semakin seru setiap minggunya. Anda bisa menjadi saksi perjalanan kontestan dengan menyaksikan lewat link live streaming ini.

Malam ini, 11 kontestan terbaik yang siap tampil di Indonesian Idol Spektakuler Show 4. Di babak sebelumnya, Ardhitio harus menghentikan langkahnya, meninggalkan 11 peserta yang akan terus berjuang di panggung spektakuler.

Alhasil, Ardhitio harus mengakhiri perjalanannya, sementara 11 kontestan lainnya melangkah ke babak berikutnya.

Berikut daftar lengkap Top 11 Indonesian Idol XIII yang siap tampil di Spektakuler Show 4:

Shabrina Leanor Anjelia Dom Vanessa Zee Mesa Hira Piche Kota Angie Carvalho Kenriz Axelo Fajar Noor Rara Sudirman Shakirra Vier

Babak Spektakuler Show 3 sebelumnya menyajikan berbagai penampilan memukau dari para peserta. Salah satunya adalah Shabrina Leanor yang sukses mencuri perhatian lewat penampilannya membawakan lagu Gala Bunga Matahari milik Sal Priadi. Dengan interpretasi unik dan suara yang memikat, Shabrina berhasil membuat para juri terpukau.

"So beautiful," ujar Bunga Citra Lestari (BCL) yang memberikan apresiasi langsung usai penampilan Shabrina.

Selain Shabrina, penampilan Angie Carvalho juga tak kalah memukau. Membawakan lagu Melukis Senja dari Budi Doremi, Angie berhasil mendapatkan 5 standing ovation dari para juri. Namun, kejutan terjadi ketika Angie justru masuk dalam daftar bottom 3.

"Biasanya yang dapat standing ovation, votenya rendah," komentar Maia Estianty yang seolah sudah memprediksi hal ini sebelumnya.

Kompetisi semakin sengit, dan perjalanan masih panjang bagi para kontestan untuk menjadi idola baru Indonesia. Jangan lupa untuk terus mendukung peserta favoritmu dengan memberikan suara melalui aplikasi RCTI+. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus pulang? Saksikan terus keseruan Indonesian Idol Season XIII di babak Spektakuler Show 4!