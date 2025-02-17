Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Link Live Streaming Top 11 Indonesian Idol Season XIII Malam Ini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |11:22 WIB
Link Live Streaming Top 11 Indonesian Idol Season XIII Malam Ini
Link Live Streaming Top 11 Indonesian Idol Season XIII Malam Ini (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII semakin seru setiap minggunya. Anda bisa menjadi saksi perjalanan kontestan dengan menyaksikan lewat link live streaming ini.

Malam ini, 11 kontestan terbaik yang siap tampil di Indonesian Idol Spektakuler Show 4. Di babak sebelumnya, Ardhitio harus menghentikan langkahnya, meninggalkan 11 peserta yang akan terus berjuang di panggung spektakuler.

Alhasil, Ardhitio harus mengakhiri perjalanannya, sementara 11 kontestan lainnya melangkah ke babak berikutnya.

Link Live Streaming Top 11 Indonesian Idol Season XIII
Link Live Streaming Top 11 Indonesian Idol Season XIII

Berikut daftar lengkap Top 11 Indonesian Idol XIII yang siap tampil di Spektakuler Show 4:

  1. Shabrina Leanor
  2. Anjelia Dom
  3. Vanessa Zee
  4. Mesa Hira
  5. Piche Kota
  6. Angie Carvalho
  7. Kenriz
  8. Axelo
  9. Fajar Noor
  10. Rara Sudirman
  11. Shakirra Vier

Babak Spektakuler Show 3 sebelumnya menyajikan berbagai penampilan memukau dari para peserta. Salah satunya adalah Shabrina Leanor yang sukses mencuri perhatian lewat penampilannya membawakan lagu Gala Bunga Matahari milik Sal Priadi. Dengan interpretasi unik dan suara yang memikat, Shabrina berhasil membuat para juri terpukau.

"So beautiful," ujar Bunga Citra Lestari (BCL) yang memberikan apresiasi langsung usai penampilan Shabrina.

Selain Shabrina, penampilan Angie Carvalho juga tak kalah memukau. Membawakan lagu Melukis Senja dari Budi Doremi, Angie berhasil mendapatkan 5 standing ovation dari para juri. Namun, kejutan terjadi ketika Angie justru masuk dalam daftar bottom 3.

"Biasanya yang dapat standing ovation, votenya rendah," komentar Maia Estianty yang seolah sudah memprediksi hal ini sebelumnya.

Kompetisi semakin sengit, dan perjalanan masih panjang bagi para kontestan untuk menjadi idola baru Indonesia. Jangan lupa untuk terus mendukung peserta favoritmu dengan memberikan suara melalui aplikasi RCTI+. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus pulang? Saksikan terus keseruan Indonesian Idol Season XIII di babak Spektakuler Show 4!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185309//timnas_indonesia_u_22-aCyc_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22 di SEA Games 2025, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185218//timans_indonesia_u_22-kJ3R_large.jpg
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22 di SEA Games 2025 di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185215//timnas_indonesia_u_22-AuNk_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Hadapi Singapura hingga Filipina, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185137//timnas_indonesia_u_22-nwCg_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Singapura U-22 di SEA Games 2025, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/36/3185122//rcti_juara_turnamen_basket_mnc_sport_competition_2025-BqRk_large.jpg
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185097//rcti_juara_basket_mnc_sports_competition_2025-syX0_large.jpg
Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement