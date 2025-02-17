Seru-seruan Bareng Vincent dan Boyen dalam Gameshow Terbaru GTV

JAKARTA - GTV menghadirkan gameshow terbaru setelah sukses Super Deal Indonesia hingga Teka Teki Kata. Gameshow The Price is Right Indonesia akan memulai masa tayangnya pada 24 Februari 2025, setiap Senin-Jumat pukul 17.30 WIB.

Dengan konsep fresh yang penuh kejutan, gameshow ini dijamin akan semakin seru. Sebagai bos di The Price Is Right Indonesia, Vincent Rompies punya asisten pribadi super lucu, Boiyen.

Chemistry Vincent dan Boiyen dalam gameshow ini dijamin akan membuat setiap episodenya semakin pecah dan heboh. Babak pertama dari gameshow ini cukup gampang. Peserta hanya perlu menebak harga barang dengan tepat.

Bukan tebak harga biasa, ada dua permainan seru yang menanti para peserta, Plinko dan The Big Wheel. Plinko jadi salah satu game paling seru di The Price Is Right Indonesia.

Dalam babak ini, peserta akan menjatuhkan kepingan ke papan bertingkat dan berharap mendarat di slot hadiah bernilai tinggi. Sementara itu, The Big Wheel selalu jadi momen paling menegangkan.