Biodata dan Agama Sakti Eks Sheila on 7 yang Comeback Bermusik

Biodata dan Agama Sakti, Mantan Gitaris Sheila on 7 yang Comeback Bermusik. (Foto: Instagram/@salman_al_jugjawy)

JAKARTA - Biodata dan agama Sakti, mantan gitaris Sheila On 7 akan dibahas dalam artikel ini. Sosoknya menjadi perbincangan hangat ketika memutuskan comeback ke industri musik.

Pada 17 Februari 2025, Sakti bersama Duta Sheila On 7 merilis single religi berjudul Hey Dunia. Single ini merupakan interpretasi dari lagu Sephia yang dirilis Sheila On 7, 25 tahun silam.

Musisi 44 tahun ini mengubah lirik lagu Sephia dan memasukkan pesan spiritual di dalamnya. Perilisan lagu ini cukup mengobati rasa rindu fans mengingat Sakti terakhir kali merilis album religi pada 2013.

Biodata Sakti Ari Seno

Sakti Ari Seno lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara di Yogyakarta, pada 14 Juni 1980. Dia menghabiskan sebagian besar kehidupannya di Kota Gudeg.

Saat SMA, Sakti dan Adam membentuk band bernama W.H.Y Gank. Duta kemudian bergabung sebagai vokalis berkat ‘promosi’ dari Adam. Sementara posisi drummer diisi oleh Agung.

Dalam perjalanannya, Eros bergabung dengan W.H.Y Gank sebagai lead guitar. Sementara posisi drummer yang sebelumnya diisi oleh Agung kemudian digantikan oleh Anton.

Biodata dan Agama Sakti Ari Seno. (Foto: Instagram/Sheila On 7)

Formasi tersebut, membuat Sakti cs mengubah nama WHY Gank menjadi Sheilagank pada 6 Mei 1996. Dengan nama baru tersebut, mereka kemudian tampil di berbagai festival.

Pada 1998, Sheilagank meneken kontrak dengan Sony Entertainment. Dari kontrak tersebut, band tersebut akhirnya berubah nama menjadi Sheila On 7. Perjalanan Sakti bersama Sheila On 7 pun dimulai.

Di luar kehidupannya sebagai musisi dan pendakwah, Sakti Ari Seno merupakan seorang suami dan ayah. Dia menikah dengan Ita Miftahul Jannah pada 2007 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zahro.