HOME CELEBRITY TV SCOOP

Indonesian Idol Spekta 4: Daftar Top 11 yang Siap Bersaing! Nonton di Sini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |17:57 WIB
Indonesian Idol Spekta 4: Daftar Top 11 yang siap bersaing, nonton di sini. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol 2025 semakin seru! Babak Spektakuler Show 4 akan segera digelar, menghadirkan 11 kontestan terbaik yang siap memberikan penampilan spektakuler. Streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Setelah pertunjukan spektakuler di babak Spekta 3, satu nama harus rela meninggalkan panggung Impian, Ardhitio. Perjalanannya terhenti, tetapi kompetisi masih berlanjut dengan semakin ketat. Kini, Top 11 akan kembali membuktikan diri di Spekta 4.

Sejak awal kompetisi, para kontestan sudah melewati berbagai tantangan. Dari audisi yang penuh haru hingga babak eliminasi yang mendebarkan, mereka telah menunjukkan potensi luar biasa.

Berikut adalah para finalis yang berhasil melangkah ke babak Spektakuler Show 4:

1. Mesa Hira

2. Anjelia Dom

3. Kenriz

4. Shabrina

5. Piche Kota

6. Angie Carvalho

7. Vanessa Zee

8. Axelo

9. Fajar Noor

10. Rara Sudirman

11. Shakirra Vier

 

Halaman:
1 2
