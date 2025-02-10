Penghayatan Maksimal, Kenriz Bikin Judika Terpukau di Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Kenriz merupakan salah satu kontestan yang memukau para judges di babak Spektakuler Show 3 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (10/2/2025) malam.

Dengan karakter vokalnya yang khas, Kenriz membuat judges terpana dengan lagu Rahasia Hati yang dibawakannya. Dia dinilai sukses menyampaikan pesan lagu itu dengan penghayatan maksimal.

Judika misalnya, menilai Kenriz memiliki kualitas vokal yang bisa membuat lagu terasa nyaman. “Tone suara kamu enak banget,” kata sang judges.

Kenriz berhasil membuat Judika terpukau dengan membawakan lagu Rahasia Hati di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/Indonesian Idol)

Anang Hermansyah juga memberikan pujian senada. Dia mengaku, bisa melihat perbaikan penampilan Kenriz dibandingkan pekan lalu. “Ini lebih baik, tapi aku yakin, kamu bisa lebih baik dari ini,” ujarnya.

Babak Spektakuler Show 3 Indonesian Idol Season XIII menampilkan 12 kontestan yang tersisa. Mereka adalah Shabrina, Shakira, Axelo, Mesa, Piche Kota, Ardhitio, Kenriz, Fajar, Rara, Angie, Anjelia Dom, dan Vanessa.

(SIS)