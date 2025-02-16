Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bucin Parah, Angga Yunanda Cuma Follow Shenina Cinnamon di Instagram

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |05:16 WIB
Bucin Parah, Angga Yunanda Cuma Follow Shenina Cinnamon di Instagram
Bucin Parah, Angga Yunanda Cuma Follow Shenina Cinnamon di Instagram (Foto: IG Angga)
A
A
A

JAKARTA - Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon masih menjadi sorotan setelah pernikahan mereka yang digelar secara tertutup di Bali beberapa waktu lalu. Romantisme keduanya terus berlanjut dan kerap membuat warganet iri.

Baru-baru ini, Angga kembali menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri dengan cara yang cukup unik. Setelah resmi menikah, aktor film Dua Garis Biru itu hanya mengikuti satu akun di Instagram, yakni milik Shenina Cinnamon.

Angga memiliki 11,4 juta pengikut di Instagram. Namun, ia kini hanya mengikuti akun @sheninacinnamon, menandakan betapa besarnya perhatian dan cintanya kepada sang istri.

Bucin Parah, Angga Yunanda Cuma Follow Shenina Cinnamon di Instagram
Bucin Parah, Angga Yunanda Cuma Follow Shenina Cinnamon di Instagram

Tak hanya Angga, Shenina pun melakukan hal yang sama. Aktris film Penyalin Cahaya ini hanya mengikuti akun Instagram milik suaminya. Hal ini semakin memperkuat kesan romantis di antara mereka.

Unggahan Angga di media sosial juga memperlihatkan betapa besar cintanya kepada Shenina. Aktor berusia 24 tahun itu kerap membagikan momen kebersamaan mereka, termasuk foto-foto mesra sejak pernikahan mereka berlangsung.

Keputusan Angga untuk hanya mengikuti Shenina di Instagram mengingatkan publik pada tindakan serupa yang dilakukan beberapa selebritas lainnya. Salah satu contohnya adalah aktor Vino G. Bastian, yang juga hanya mengikuti akun istrinya, Marsha Timothy, di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/33/3113297/angga_yunanda-VE2b_large.jpg
Ayah Shenina Cinnamon Puji Keberanian Angga Yunanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3113140/angga_yunanda-aoZx_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Angga Yunanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112403/angga_yunanda_dan_shenina_cinnamon_menikah-teXR_large.jpg
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Resmi Menikah, Kental dengan Nuansa Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/598/3047527/amazing_kids_favorite_awards_2024-bkA1_large.jpg
Angga Yunanda Jadi Aktor Terfavorit di Amazing Kids Favorite Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/33/2996759/viral-momen-angga-yunanda-mudik-lebaran-ke-lombok-sederhana-duduk-di-teras-rumah-btBSWlzztP.jpg
Viral Momen Angga Yunanda Mudik Lebaran ke Lombok, Sederhana Duduk di Teras Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/206/2992715/sutradara-ungkap-makna-ondel-ondel-yang-sering-muncul-di-film-dua-hati-biru-tSUjp3lUL1.jpeg
Sutradara Ungkap Makna Ondel-Ondel yang Sering Muncul di Film Dua Hati Biru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement