Bucin Parah, Angga Yunanda Cuma Follow Shenina Cinnamon di Instagram

JAKARTA - Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon masih menjadi sorotan setelah pernikahan mereka yang digelar secara tertutup di Bali beberapa waktu lalu. Romantisme keduanya terus berlanjut dan kerap membuat warganet iri.

Baru-baru ini, Angga kembali menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri dengan cara yang cukup unik. Setelah resmi menikah, aktor film Dua Garis Biru itu hanya mengikuti satu akun di Instagram, yakni milik Shenina Cinnamon.

Angga memiliki 11,4 juta pengikut di Instagram. Namun, ia kini hanya mengikuti akun @sheninacinnamon, menandakan betapa besarnya perhatian dan cintanya kepada sang istri.

Tak hanya Angga, Shenina pun melakukan hal yang sama. Aktris film Penyalin Cahaya ini hanya mengikuti akun Instagram milik suaminya. Hal ini semakin memperkuat kesan romantis di antara mereka.

Unggahan Angga di media sosial juga memperlihatkan betapa besar cintanya kepada Shenina. Aktor berusia 24 tahun itu kerap membagikan momen kebersamaan mereka, termasuk foto-foto mesra sejak pernikahan mereka berlangsung.

Keputusan Angga untuk hanya mengikuti Shenina di Instagram mengingatkan publik pada tindakan serupa yang dilakukan beberapa selebritas lainnya. Salah satu contohnya adalah aktor Vino G. Bastian, yang juga hanya mengikuti akun istrinya, Marsha Timothy, di media sosial.