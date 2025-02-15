Advertisement
Athalla Naufal Diduga Lamar Elina Joerg, Netizen Heboh

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |10:28 WIB
JAKARTA - Nama Elina Joerg kembali menjadi sorotan setelah muncul foto yang menunjukkan dirinya diduga dilamar oleh Athalla Naufal, adik dari Verrell Bramasta. Kabar ini cukup mengejutkan karena Elina baru saja putus dari Gusti Ega setelah menjalin hubungan selama tujuh tahun.

Dalam unggahan yang dibagikan Athalla, tampak momen romantis ketika ia berlutut sambil memegang tangan Elina dan menyodorkan sebuah kotak cincin. Elina terlihat terkejut namun tersenyum bahagia saat melihat Athalla melamarnya. Dalam foto lainnya, Elina dengan wajah semringah memperlihatkan cincin yang telah terpasang di jari manisnya.

Athalla terlihat mengenakan kemeja biru, sementara Elina tampil anggun dengan gaun berwarna pink. Dalam unggahannya, Athalla juga menuliskan caption yang semakin menguatkan dugaan bahwa ia benar-benar melamar Elina.

"Best Gift This Year," tulis Athalla di akun media sosialnya.

Unggahan ini langsung menghebohkan warganet. Pasalnya, pasangan ini tidak pernah terbuka mengenai hubungan asmara mereka. Ditambah lagi, Elina diketahui baru dua bulan berpisah dari mantan kekasihnya.

Tidak hanya warganet yang terkejut, ibu kandung Athalla, Venna Melinda, dan ibu sambungnya, Sarni, juga mengaku kaget melihat momen tersebut. Meski demikian, mereka tetap merasa bahagia karena Athalla akan segera menikah.

"Alhamdulillah, kok mama nggak dikasih tahu nih," tulis Venna Melinda di kolom komentar.

"Aduh, gimana ini kok bisa ngelangkahin Mas Dewan, yes akhirnya 2025 punya mantu, bunda," sahut Sarni.

 

