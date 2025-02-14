Advertisement
MUSIK

Eltasya Natasha Tuangkan Kisah Kehilangan dalam Single Melankolis Terpatri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |02:12 WIB
Eltasya Natasha Tuangkan Kisah Kehilangan dalam Single Melankolis Terpatri
JAKARTA - Eltasya Natasha merupakan jebolan Indonesian Idol. Kini, solois muda kelahiran 6 Juli 2000 ini siap melangkah lebih jauh bersama Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) dengan merilis single debut berjudul Terpatri, yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, 14 Februari 2025.

Tasya mengaku langsung jatuh cinta saat pertama kali mencoba menyanyikan lagu ini. “Dari beberapa lagu yang ditawarkan, aku langsung merasa cocok dan nyaman dengan Terpatri. Lagu ciptaan Kak David, Kak Dewangga, Kak Trakast, dan Kak Andre Lizt ini akhirnya terpilih menjadi single pertamaku di SMEI. Prosesnya cukup singkat, hanya sekitar satu bulan mulai dari workshop, rekaman, mixing, hingga siap dirilis karena aku merasa klik dengan lagunya,” ungkap Tasya.

Mengusung judul Terpatri, Tasya menjelaskan bahwa lagu ini bercerita tentang hubungan yang telah berakhir, tetapi kenangan akan orang tersayang tetap melekat erat di hati. “Terpatri bermakna melekat erat. Lagu ini tentang sepasang kekasih yang sudah berpisah, tapi salah satunya masih merasa kehilangan dan sulit melupakan orang yang dicintainya. 

Lagu ini bersifat universal, bukan hanya soal pasangan, tapi juga bisa diartikan sebagai rasa kehilangan terhadap keluarga, sahabat, atau orang terdekat. Semoga siapa pun yang mendengarkan dan sedang merasakan hal serupa bisa ikut merasakan makna lagu ini,” kata Tasya.

