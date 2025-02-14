Spesial, Afgan Rayakan 17 Tahun Album Confession No 1 dengan Pembaruan Ciamik

JAKARTA - WannaB Music Production merayakan 17 tahun perjalanan album ikonik Afgan, Confession No.1, pada 14 Februari 2025. Album debut yang menandai awal karier Afgan sebagai solois pop Indonesia ini tak hanya menyentuh banyak hati, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah musik Tanah Air.

Dalam perayaan momen spesial ini, WannaB Music Production menghadirkan pembaruan dengan merilis semua lagu di album Confession No.1 dalam kualitas audio yang lebih jernih di seluruh platform digital. Langkah ini memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih baik dan segar bagi para penggemar setia Afgan.

Tak hanya itu, dua single paling ikonik dari album ini, Terima Kasih Cinta dan Sadis, juga hadir dengan video musik terbaru dalam resolusi tinggi, menyuguhkan visual yang lebih tajam dan memukau.

“Confession No.1 bukan hanya awal perjalanan Afgan, tetapi juga bagian dari sejarah musik Indonesia. Kami ingin mengajak semua orang untuk kembali menikmati lagu-lagu di album ini, terutama Terima Kasih Cinta dan Sadis, sebagai bentuk apresiasi atas karya yang telah menjadi kenangan bagi banyak orang,” ujar perwakilan WannaB Music Production.