JAKARTA – Fajar Noor, kontestan bernama lengkap Fajar Nurdiansyah, siap bersaing di babak Live Showcase Indonesian Idol Season XIII. Peserta berdarah Minang ini optimistis bisa menampilkan performa terbaiknya dengan lagu pilihan.

Lahir di Medan pada 23 Mei 2004, Fajar Noor dikenal memiliki suara khas dalam bernyanyi. Dengan doa dan dukungan penuh dari keluarga, sahabat, hingga para pengikut setianya di TikTok yang telah lama mengagumi konten bernyanyinya, dia siap menghadapi tantangan berikutnya.

Pendidikan



Tak disangka, meski memiliki hobi bernyanyi, Fajar Noor justru memilih menempuh pendidikan tinggi di bidang Agroteknologi. Saat ini, dia adalah mahasiswa semester 5 di Fakultas Pertanian Universitas Al Washliyah (UNIVA), Medan. Pilihan jurusan ini diambilnya tanpa alasan khusus, semata untuk mencoba pengalaman baru yang berbeda dari minatnya.

Fajar Noor suaranya mirip Afgan dan pencinta musik dangdut. (Foto: Aldi Chandra)

Musisi Inspirasi

Peserta berdarah Minang ini ternyata penggemar salah satu jebolan Indonesian Idol, Rony Parulian. Sekilas wajah Fajar memang mirip dengan Rony, meski itu bukan alasan utama dia mengidolakan Top 3 Indonesian Idol Season XII tersebut. Lebih unik lagi, saat tampil di hadapan juri Indonesian Idol Season XIII, Bunga Citra Lestari (BCL) justru berkomentar bahwa suara Fajar mengingatkannya pada Afgan.

Tak hanya Rony, Fajar Noor juga sangat mengagumi Judika. Momen pertemuannya dengan Judika saat audisi menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bagi Fajar Noor, Judika adalah panutan sekaligus bukti nyata bahwa jebolan Indonesian Idol bisa tetap eksis dan bersinar sepanjang waktu. Selain Rony dan Judika, Fajar Noor juga mengidolakan pedangdut legendaris Meggy Z serta bintang multitalenta Lesti, yang menginspirasi dengan suara dan perjalanan karier mereka.

Begitu besar kecintaannya pada musik dangdut, Fajar Noor bercita-cita tampil membawakan lagu dangdut di panggung Indonesian Idol suatu hari nanti. Dia tampaknya tak sabar untuk menggoyang panggung, mengajak juri dan penonton larut dalam irama dan energinya.

Hobi

Selain menghibur penggemarnya di TikTok dengan cover lagu, Fajar juga memiliki hobi lain yang sudah digelutinya sejak kecil, yaitu bermain sepak bola. Kecintaannya pada musik dan olahraga menjadikan Fajar sosok yang penuh energi dan bakat.

Motto

Selalu berusaha apa pun rintangannya. Setiap usaha, pasti tidak mengkhianati hasil

Sosial Media

Instagram: @fajarnurdiansyah_

TikTok: fajarnurdiansyah