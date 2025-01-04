Advertisement
Advertisement
Home Profil Peserta Foto Video
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Lifestyle
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME PROFIL PESERTA DETAIL
Fajar Noor
Finalis Indonesia Idol ke 13
Share

JAKARTA – Fajar Noor, kontestan bernama lengkap Fajar Nurdiansyah, siap bersaing di babak Live Showcase Indonesian Idol Season XIII. Peserta berdarah Minang ini optimistis bisa menampilkan performa terbaiknya dengan lagu pilihan.

Lahir di Medan pada 23 Mei 2004, Fajar Noor dikenal memiliki suara khas dalam bernyanyi. Dengan doa dan dukungan penuh dari keluarga, sahabat, hingga para pengikut setianya di TikTok yang telah lama mengagumi konten bernyanyinya, dia siap menghadapi tantangan berikutnya.

Pendidikan

Tak disangka, meski memiliki hobi bernyanyi, Fajar Noor justru memilih menempuh pendidikan tinggi di bidang Agroteknologi. Saat ini, dia adalah mahasiswa semester 5 di Fakultas Pertanian Universitas Al Washliyah (UNIVA), Medan. Pilihan jurusan ini diambilnya tanpa alasan khusus, semata untuk mencoba pengalaman baru yang berbeda dari minatnya.

Fajar Noor suaranya mirip Afgan dan pencinta musik dangdut. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
Fajar Noor suaranya mirip Afgan dan pencinta musik dangdut. (Foto: Aldi Chandra)

Musisi Inspirasi

Peserta berdarah Minang ini ternyata penggemar salah satu jebolan Indonesian Idol, Rony Parulian. Sekilas wajah Fajar memang mirip dengan Rony, meski itu bukan alasan utama dia mengidolakan Top 3 Indonesian Idol Season XII tersebut. Lebih unik lagi, saat tampil di hadapan juri Indonesian Idol Season XIII, Bunga Citra Lestari (BCL) justru berkomentar bahwa suara Fajar mengingatkannya pada Afgan.

Tak hanya Rony, Fajar Noor juga sangat mengagumi Judika. Momen pertemuannya dengan Judika saat audisi menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Bagi Fajar Noor, Judika adalah panutan sekaligus bukti nyata bahwa jebolan Indonesian Idol bisa tetap eksis dan bersinar sepanjang waktu. Selain Rony dan Judika, Fajar Noor juga mengidolakan pedangdut legendaris Meggy Z serta bintang multitalenta Lesti, yang menginspirasi dengan suara dan perjalanan karier mereka.

Begitu besar kecintaannya pada musik dangdut, Fajar Noor bercita-cita tampil membawakan lagu dangdut di panggung Indonesian Idol suatu hari nanti. Dia tampaknya tak sabar untuk menggoyang panggung, mengajak juri dan penonton larut dalam irama dan energinya.

 

Hobi

Selain menghibur penggemarnya di TikTok dengan cover lagu, Fajar juga memiliki hobi lain yang sudah digelutinya sejak kecil, yaitu bermain sepak bola. Kecintaannya pada musik dan olahraga menjadikan Fajar sosok yang penuh energi dan bakat.

Fajar Noor suaranya mirip Afgan dan pencinta musik dangdut. (Foto: Aldi Chandra)
Fajar Noor suaranya mirip Afgan dan pencinta musik dangdut. (Foto: Aldi Chandra)

Motto

Selalu berusaha apa pun rintangannya. Setiap usaha, pasti tidak mengkhianati hasil

Sosial Media

Instagram: @fajarnurdiansyah_
TikTok: fajarnurdiansyah

Kumpulan Artikel Fajar Noor
Shabrina Leanor Maafkan Fajar Noor Setelah Putus, Sepakat Kembali ke Setelan Awal
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Duet Bareng Fajar Noor, Maia Estianty Peringatkan Afgan: Hati-Hati, Kamu Punya Saingan
Momen Haru Fajar dan Shabrina Bawakan Lagu Glenn Fredly di Grand Final Indonesian Idol Season XIII
Tampil Mesra dengan Raisa, Fajar Noor Raih 5 SO dari Judges Indonesian Idol Season XIII
Fajar Noor dan Shabrina Leanor Bawakan Lagu Kemenangan di Grand Final Indonesian Idol Season XIII
Mesa Hira Tersingkir, Fajar dan Shabrina Masuk Grand Final Indonesian Idol Season XIII
Fajar Noor Beri Aransemen Berbeda dalam Lagu Cinta dan Benci, Raih 5 Standing Ovation dari Juri
Advertisement