HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ganindra Bimo Bagikan Cara Sederhana Hilangkan Stres di Tengah Jadwal Syuting

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |00:07 WIB
Ganindra Bimo Bagikan Cara Sederhana Hilangkan Stres di Tengah Jadwal Syuting
Ganindra Bimo Bagikan Cara Sederhana Hilangkan Stres di Tengah Jadwal Syuting (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ganindra Bimo memiliki cara sederhana untuk menghilangkan stres di tengah padatnya jadwal syuting. Suami dari Andrea Dian ini harus pintar mencari cara agar tetap bisa melepas penat di sela-sela kesibukannya sebagai figur publik.

Dalam sebuah kesempatan, Ganindra mengungkapkan bahwa ia kerap melakukan aktivitas ini bersama sang istri.

Sebagai pecinta kopi, Ganindra rutin mengunjungi kafe dengan konsep dan suasana berbeda. Menurutnya, menikmati kopi di tempat dengan atmosfer yang nyaman dapat membantu meredakan stres setelah bekerja.

Ganindra Bimo Bagikan Cara Sederhana Hilangkan Stres di Tengah Jadwal Syuting
Ganindra Bimo Bagikan Cara Sederhana Hilangkan Stres di Tengah Jadwal Syuting

"Setiap pagi, gue bangun tidur, minum segelas air putih dulu, terus langsung kopi. Jadi start the engine-nya pakai kopi. Kopi hitam, nggak pakai tambahan apa-apa. Tapi harus Arabica, biar nggak kena asam lambung," ujar Ganindra Bimo saat menghadiri grand opening De'Sanger di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Ia juga mengaku lebih menyukai kafe yang memiliki konsep hidden gems, tempat-tempat tersembunyi yang perlu dicari terlebih dahulu.

"Kalau hidden gems itu lo harus nyari dulu, ada prosesnya. Gue lebih suka yang begitu, lebih ada pengalaman baru," tambahnya.

Tak hanya menikmati suasana kafe, Ganindra juga dikenal sebagai pecinta kopi dengan kadar kafein yang kuat. Ia bahkan bisa mengonsumsi lebih dari satu gelas kopi dalam sehari.

Bagi Ganindra, kopi bukan sekadar gaya hidup, melainkan sudah menjadi bagian dari kesehariannya.

"Ini adalah bagian dari hidup saya, bukan cuma gaya hidup lagi," lanjutnya.

 

