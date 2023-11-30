Ganindra Bimo dan Andrea Dian Jadi Orangtua Baptis untuk Anak Angga Dwimas Sasongko

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari rumah tangga pasangan Andrea Dian dan Ganindra Bimo. 10 tahun menikah dan belum dikaruniai momongan, pasangan ini memilih untuk menjadi orangtua baptis dari seorang anak laki-laki bernama Angkasa Rigel Sasongko.

Ya, Rigel diketahui merupakan anak dari pasangan sutradara Angga Dwimas Sasongko dan Anggia Kharisma. Namun pada 27 November kemarin, Bimo dan Andrea mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang tua baptis dan hal tersebut diakui mereka sebagai kenangan paling mengharukan dalam hidup.

Ungkapan kebahagiaan Bimo sendiri sempat ditulis olehnya melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, bintang film 13 Bom di Jakarta ini tampak membagikan foto saat ia dan Andrea pergi ke Gereja untuk mengikuti pembaptisan.

"Jujur… ga tau musti nulis apa di postingan ini. Karena sampai detik ini masih belum nemu kata2 yg bisa menjabarkan rasa di atas bahagia luar biasa itu kata2 apa. So far, saya ngerasain momen tear of joy sebesar ini cuma 2x, 1 pas nikah, 2 momen Baptisan @angkasarigel," tulis Bimo di akun Instagramnya.

Melalui unggahannya, pria 36 tahun ini menyadari bahwa ia dan istri hingga kini masih belum diberi kepercayaan untuk memiliki momongan. Namun, momen dirinya dan Andrea mendapat kesempatan untuk menjadi orangtua baptis bagi Rigel, merupakan sebuah kebahagiaan yang sulit untuk ia ungkapkan.

"Mungkin saya belum dikaruniai keturunan, tapi memang cara Tuhan selalu ajaib. Kami dikasih kesempatan menjadi orang tua rohani untuk Rigel Sebuah gelar yg kadar bahagianya akan bertahan seumur hidup saya & @andreadianbimo. BAHAGIA BGT BGT BGT *ngetik ini juga sambil berkaca2 matanya," bebernya.