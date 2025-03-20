Demi Timnas Indonesia, Ganindra Bimo Terbang ke Sydney Pakai Jersey Pildun 26

JAKARTA - Ganindra Bimo menjadi salah satu artis Tanah Air yang terbang ke Australia untuk mendukung Timnas Indonesia secara langsung. Hari ini (20/3/2025), Jay Idzes cs melakoni pertandingan tandang melawan Australia di Stadion Allianz, Sydney, Australia.

Jelang laga, Ganindra Bimo tampak jalan-jalan mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna putih. Tak sendiri, dia turut didampingi sang istri, Andrea Dian.

Jersey yang mereka kenakan terlihat begitu unik karena bertuliskan ‘Pildun 26’ di bagian punggung. Hal ini menjadi bentuk optimisme Bimo bahwa Timnas Indonesia akan bisa lolos Piala Dunia 2026.

Demi Timnas Indonesia, Ganindra Bimo Terbang ke Sydney Pakai Jersey Pildun 26. (Foto: Instagram/@karbida_fc)

“Pamer jersey Timnas ke pemain Australia,” ujar sang aktor dalam unggahannya di Instagram, pada Kamis (20/3/2025).

Dengan bangga, Ganindra Bimo berjalan di depan Timnas Australia. Bahkan, dia terlihat mencium lambang Garuda yang ada di bagian kiri depan jersey yang dikenakannya. “Di belakang, ada Timnas Australia. Mereka akan menerima kekalahan Timnas Garuda,” ujarnya.

Sayangnya, optimisme sang aktor harus tertahan karena Kevin Diks cs harus kalah 0-3 dari Socceroos di babak pertama. Semoga Timnas Indonesia bisa mengejar ketertinggalan mereka pada babak kedua.*

(SIS)