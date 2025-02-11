Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Buat Dua Laporan Polisi di Polres Jaksel, Kasus Apa?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |06:01 WIB
Nikita Mirzani Buat Dua Laporan Polisi di Polres Jaksel, Kasus Apa?
Nikita Mirzani Buat Dua Laporan Polisi di Polres Jaksel, Kasus Apa? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 11 Februari 2024. Kedatangannya kali ini diketahui untuk membuat dua laporan polisi sekaligus.

Tak sendiri, Nikita hadir bersama kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. Ia menegaskan bahwa laporan yang dibuat kliennya ini berbeda dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah ditangani Polres Jaksel.

"Yang jelas, hari ini kami membuat dua laporan polisi. Ada dugaan pelanggaran UU ITE, untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan langsung ke humas. Yang pasti, ini hak kami untuk meminta perlindungan, dan kami sudah resmi melaporkan. Tunggu saja hari Kamis, lihat apa yang akan terjadi," ujar Fahmi Bachmid kepada wartawan.

Nikita Mirzani Buat Dua Laporan Polisi di Polres Jaksel, Kasus Apa?
Nikita Mirzani Buat Dua Laporan Polisi di Polres Jaksel, Kasus Apa?

Ketika ditanya mengenai nomor laporan, Fahmi enggan memberikan jawaban dan menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada pihak humas Polres Jaksel.

Sementara itu, Nikita sendiri mengaku sebenarnya tidak suka melaporkan seseorang ke polisi. Namun, ia merasa kasus yang dihadapinya kali ini sudah di luar batas dan tidak bisa lagi ditoleransi.

"Pertama, ini buang-buang waktu. Kedua, menguras pikiran gue. Tapi karena ini sudah keterlaluan—didiemin, didiemin, tapi terus-terusan kayak gini—ya sudah, mau nggak mau kita lapor ke kepolisian," jelas Nikita Mirzani.

(aln)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
