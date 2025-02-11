Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selebgram Isa Zega Ditahan di Lapas Perempuan Malang atas Kasus Pencemaran Nama Baik

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |05:24 WIB
Selebgram Isa Zega Ditahan di Lapas Perempuan Malang atas Kasus Pencemaran Nama Baik
Selebgram Isa Zega Ditahan di Lapas Perempuan Malang atas Kasus Pencemaran Nama Baik (Foto: Okezone)
MALANG - Selebgram Isa Zega resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Malang. Isa terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari, istri dari pengusaha Gilang Widya Pramana yang dikenal sebagai Juragan 99. Ia dijebloskan ke tahanan setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Polda Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen Malang.

Isa Zega tiba di Lapas Perempuan Malang pada Selasa malam (11/2/2025), dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan jaket hitam. Kedatangannya didampingi oleh jaksa penuntut umum dari Kejari Kepanjen Malang.

Penahanan dilakukan setelah Kejari Kabupaten Malang menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. Berkas tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa, sehingga proses hukum bisa berlanjut ke tahap berikutnya.

Selebgram Isa Zega Ditahan di Lapas Perempuan Malang atas Kasus Pencemaran Nama Baik
Selebgram Isa Zega Ditahan di Lapas Perempuan Malang atas Kasus Pencemaran Nama Baik

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Malang, Deddy Agus Oktavianto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima berkas berita acara pemeriksaan (BAP) Isa Zega.

"Hari ini, kami menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik untuk diserahkan kepada jaksa. Setelah itu, kami langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan," ujar Deddy Agus di Kantor Kejari Kabupaten Malang, Selasa petang (11/2/2025).

Ia menambahkan bahwa Isa Zega akan menjalani masa penahanan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang.

"Penahanan dilakukan di Lapas Perempuan Sukun, Kota Malang," imbuhnya.

 

