TOP Buka Suara Soal Rumor Reuni dengan BIGBANG

Selasa, 11 Februari 2025 |16:30 WIB
TOP Tanggapi Rumor Soal Reuni dengan BIGBANG. (Foto: Netflix)
SEOUL - T.O.P akhirnya buka suara terkait kabar yang mengatakan dirinya akan kembali bergabung dengan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung dalam BIGBANG.

Rumor itu sempat menjadi pembicaraan para VIP di berbagai komunitas daring. Semua bermula dari spekulasi fans yang mendapati T.O.P masih menyertakan ‘BIGBANG’ pada nama channel YouTube resminya. 

Tak hanya itu, profile Instagram TOP masih menerakan deskripsi TOP Choi Seung Hyun. Terkait rumor tersebut, perwakilan aktor Squid Game 2 itu pun akhirnya buka suara.

“Nama ‘TOP’ sudah menjadi bagian dari Choi Seung Hyun sejak awal kariernya,” kata perwakilan sang idol seperti dikutip dari News 1, pada Selasa (11/2/2025). 

TOP Tanggapi Rumor Soal Reuni dengan BIGBANG. (Foto: Netflix)

Sumber tersebut mengatakan, seperti yang telah diungkapkan TOP dalam wawancara promosi Squid Game 2, dia merasa menyesal pada member BIGBANG lainnya. 

“Sejauh ini, tidak ada pembahasan apapun tentang BIGBANG,” ungkap sumber tersebut menambahkan. 

Pernyataan senada juga diungkapkan YG Entertainment yang mengelola channel YouTube BIGBANG. “Profile YouTube yang dipertanyakan fans memang belum diganti sejak perilisan lagu Still Life,” kata agensi tersebut. 

Saat lagu itu dirilis pada 4 April 2022, YG Entertainment memasukkan nama G-Dragon, Taeyang, TOP, dan Daesung sebagai kontributor atas single tersebut.

 

