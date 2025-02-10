Eltasya Natasha Ungkap Tantangan dalam Mempersiapkan Single Terbaru

JAKARTA - Solois muda berbakat asal Medan, Eltasya Natasha, tengah bersiap untuk merilis single terbarunya. Bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia, ia langsung disibukkan dengan berbagai persiapan, termasuk intensitas jadwal di studio untuk menyempurnakan lagu terbarunya.

Single ini mengangkat tema tentang seseorang yang masih terjebak dalam kenangan hubungan masa lalu.

“Alhamdulillah, sebentar lagi aku akan merilis lagu terbaru. Kali ini, temanya tentang pasangan yang gagal move on dari hubungan yang telah berlalu,” ungkap Tasya.

Namun, dalam proses persiapannya, Tasya mengakui ada tantangan yang harus dihadapi, terutama saat sesi rekaman.