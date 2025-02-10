Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Eltasya Natasha Ungkap Tantangan dalam Mempersiapkan Single Terbaru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |02:45 WIB
Eltasya Natasha Ungkap Tantangan dalam Mempersiapkan Single Terbaru
Eltasya Natasha Ungkap Tantangan dalam Mempersiapkan Single Terbaru (Foto: IG Eltasya)
A
A
A

JAKARTA - Solois muda berbakat asal Medan, Eltasya Natasha, tengah bersiap untuk merilis single terbarunya. Bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia, ia langsung disibukkan dengan berbagai persiapan, termasuk intensitas jadwal di studio untuk menyempurnakan lagu terbarunya.

Single ini mengangkat tema tentang seseorang yang masih terjebak dalam kenangan hubungan masa lalu. 

“Alhamdulillah, sebentar lagi aku akan merilis lagu terbaru. Kali ini, temanya tentang pasangan yang gagal move on dari hubungan yang telah berlalu,” ungkap Tasya.

Eltasya Natasha Ungkap Tantangan dalam Mempersiapkan Single Terbaru
Eltasya Natasha Ungkap Tantangan dalam Mempersiapkan Single Terbaru

Namun, dalam proses persiapannya, Tasya mengakui ada tantangan yang harus dihadapi, terutama saat sesi rekaman. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement