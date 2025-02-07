Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tim Produksi Arab Maklum 3 Gelar Syukuran Jelang Syuting

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |22:07 WIB
Tim Produksi <i>Arab Maklum 3</i> Gelar Syukuran Jelang Syuting
Tim Produksi {Arab Maklum 3} Gelar Syukuran Jelang Syuting. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Vision+ kembali dengan season terbaru Arab Maklum. Setelah sukses dua pendahulunya dengan lebih dari 12 juta penonton, kini Usama Harbatah dan Dhawiya Zaida comeback di musim ketiga.

Tim produksi menandai dimulainya proses syuting dengan menggelar syukuran berupa potong tumpeng dan doa bersama. Acara tersebut, dihadiri oleh produser, cast, dan kru produksi.

Acara syukuran itu digelar di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/2/2025). Terlihat hadir Yustin Anugrah selaku produser dan COO Cameo Project yang menggarap series tersebut.

Syukuran Arab Maklum 3
Syukuran Arab Maklum 3 pada 7 Februari 2025. (Foto: Okezone)

Ada pula Martin Anugrah yang akan kembali bertindak sebagai sutradara dan cast series populer tersebut. Sementara Dhawiya Zaida, Fanny Ghassani, dan Vikri Rasta hadir mewakili para cast.

“Jadi, syukuran hari ini dalam rangka memulai produksi Arab Maklum 3. Kami kumpulkan para kru dan aktor untuk berdoa bersama agar proses syuting lancar,” kata Martin.

Martin lalu membocorkan kejutan apa yang akan disajikannya dalam Arab Maklum 3. Dia mengatakan, akan ada tokoh baru yang siap mengocok perut para penonton.

Maisarah, menurut Martin Anugrah, akan membuat gempar keluarga Abah Mahmud dan teman-temannya. “Karakter ini adalah adik Abah Mahmud (Usama Harbatah) yang datang dari Dubai,” katanya.

Syukuran Arab Maklum 3
Syukuran Arab Maklum 3 pada 7 Februari 2025. (Foto: Okezone)







