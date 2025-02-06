Black Sabbath Gelar Konser Reuni, Impian Ozzy Osbourne Terwujud

LONDON - Vokalis legendaris Black Sabbath, Ozzy Osbourne tengah berbahagia. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya menjelang konser reuni bertajuk Back To The Beginning yang akan digelar di Villa Park, Birmingham, Inggris, pada 5 Juli 2025.

Setelah sekian lama memimpikan momen ini, Ozzy akhirnya bisa kembali berkumpul dengan rekan-rekan bandnya. Melalui akun Instagram resmi @blacksabbath, ia menyebut konser ini akan menjadi pertunjukan musik metal terbaik yang pernah ada.

Bahkan sebelum tampil bersama Black Sabbath, Ozzy akan membuka konser dengan penampilan solo singkat.

Black Sabbath Gelar Konser Reuni, Impian Ozzy Osbourne Terwujud

"Ini adalah waktunya saya kembali ke awal. Waktu bagi saya untuk memberikan sesuatu kembali kepada tempat di mana saya dilahirkan," kata Ozzy Osbourne, dikutip dari akun @blacksabbath.