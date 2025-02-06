Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Black Sabbath Gelar Konser Reuni, Impian Ozzy Osbourne Terwujud

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |07:01 WIB
Black Sabbath Gelar Konser Reuni, Impian Ozzy Osbourne Terwujud
Black Sabbath Gelar Konser Reuni, Impian Ozzy Osbourne Terwujud (Foto: IG Ozzy)
A
A
A

LONDON - Vokalis legendaris Black Sabbath, Ozzy Osbourne tengah berbahagia. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya menjelang konser reuni bertajuk Back To The Beginning yang akan digelar di Villa Park, Birmingham, Inggris, pada 5 Juli 2025.

Setelah sekian lama memimpikan momen ini, Ozzy akhirnya bisa kembali berkumpul dengan rekan-rekan bandnya. Melalui akun Instagram resmi @blacksabbath, ia menyebut konser ini akan menjadi pertunjukan musik metal terbaik yang pernah ada.

Bahkan sebelum tampil bersama Black Sabbath, Ozzy akan membuka konser dengan penampilan solo singkat.

Black Sabbath Gelar Konser Reuni, Impian Ozzy Osbourne Terwujud
Black Sabbath Gelar Konser Reuni, Impian Ozzy Osbourne Terwujud

"Ini adalah waktunya saya kembali ke awal. Waktu bagi saya untuk memberikan sesuatu kembali kepada tempat di mana saya dilahirkan," kata Ozzy Osbourne, dikutip dari akun @blacksabbath.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157570/ozzy_osbourne-x6uO_large.jpg
Profil Ozzy Osbourne, Legenda Musik Heavy Metal yang Meninggal di Usia 76 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157432/ozzy_osbourne-zbnW_large.jpg
Ozzy Osbourne Meninggal Dunia, Black Sabbath: Selamat Jalan Legenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157416/ozzy_osbourne-uSXP_large.jpg
Ozzy Osbourne Meninggal Dunia, Keluarga Tutupi Penyebab sang Legenda Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157318/ozzy_osbourne-egQW_large.jpg
Vokalis Black Sabbath Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/23/33/2157132/selain-ozzy-osbourne-3-selebriti-hollywood-ini-juga-idap-parkinson-tymNk5xD4N.jpg
Selain Ozzy Osbourne, 3 Selebriti Hollywood Ini Juga Idap Parkinson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/23/33/2157122/awal-mula-ozzy-osbourne-divonis-parkinson-MEmGMcYOb6.jpg
Awal Mula Ozzy Osbourne Divonis Parkinson
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement