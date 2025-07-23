Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vokalis Black Sabbath Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |05:38 WIB
Vokalis Black Sabbath Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun. (Foto: Instagram/@blacksabbath)
Vokalis Black Sabbath Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun. (Foto: Instagram/@blacksabbath)
BIRMINGHAM - Ozzy Osbourne, frontman Black Sabbath meninggal dunia di usia 76, pada Selasa (22/7/2025) waktu setempat. Kabar duka tersebut kemudian dikonfirmasi oleh keluarga.

“Ozzy Osbourne tercinta telah berpulang pada Selasa pagi. Mendiang pergi dikelilingi keluarga dan orang-orang yang mencintainya,” ujar pihak keluarga dikutip dari The Sun, Rabu (23/7/2025). 

Keluarga menambahkan, “Karena itu, kami berharap semua pihak menghormati privasi keluarga kami dalam momen duka ini.”

Ozzy Osbourne meninggal dunia beberapa minggu setelah Black Sabbath menggelar konser perpisahan di Villa Park, Birmingham, Inggris, pada 5 Juli 2025. Kala itu, dia duduk di atas kursi dalam balutan kostum serba hitam.

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne meninggal dunia. (Foto: Instagram/@blacksabbath)

Walaupun sepanjang pertunjukan, Ozzy harus duduk di kursinya, namun musisi berjuluk Prince of Darkness itu berhasil membawakan lima lagu dengan baik. 

Pertunjukan tersebut merupakan panggung pertama Black Sabbath dengan personel lengkap dalam 20 tahun terakhir. Ozzy reuni dengan Tony Iommi, Bill Ward, dan Geezer Butler di atas panggung.

Namun itu juga menjadi panggung terakhir Ozzy Osbourne setelah kondisi kesehatannya dinyatakan terus menurun imbas penyakit Parkinson yang diidapnya sejak tahun 2020.

Lewat X, fans memberikan penghormatannya untuk legenda musik heavy/doommetal tersebut.

“Musik heavy metal kehilangan ikonnya hari ini, hanya beberapa minggu setelah menggelar konser perpisahan bersama Black Sabbath. RIP Ozzy. Terima kasih untuk semua karyamu,” ujar seorang fans.

Black Sabbath
Vokalis Black Sabbath, Ozzy Osbourne meninggal dunia. (Foto: Instagram/@blacksabbath)

Black Sabbath juga memberikan penghormatan dengan mengunggah foto mendiang dengan caption, “Ozzy forever!” 

Tribute lainnya datang dari band heavy metal asal Amerika Serikat, Pantera, yang menuliskan, “RIP @ozzyosbourne. Terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk musik heavy metal. Pantera tak akan pernah ada tanpamu.” 

Rod Stewart juga mengucapkan salam perpisahannya pada sang musisi lewat media sosial. “Bye bye Ozzy. Tidur yang tenang, teman. Cepat atau lambat, aku pasti akan menyusulmu,” ungkap musisi 80 tahun itu.

Fly high, Ozzy!

 

