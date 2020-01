JAKARTA – Musisi heavy metal Ozzy Osbourne mengejutkan publik setelah buka suara soal penyakit Parkinson yang diidap sejak Februari 2019. Hal itu diungkapkan vokalis Black Sabbath tersebut dalam acara Good Morning America, 21 Januari kemarin.

Ozzy Osbourne mengalami kecelakaan jatuh dari panggung saat ia mengisi acara Malam Tahun Baru. Musisi 71 tahun ini diharuskan operasi di bagian leher dan insiden itu berdampak pada kekacauan saraf di tubuhnya.

Baca Juga:

Lewat Pernikahan, Sunan Kalijaga Berharap Salmafina Kembali ke Agama Semula

Jenguk Bayi Kembar Syahnaz, Ashanty Dikritik Netizen Habis-habisan





Berdasarkan keterangan dari sang istri, Sharon Osbourne, pelantun Straight To Hell ini mengidap PRKN 2 yang merupakan bagian dari Parkinson. Pasangan ini pun tengah berjuang melawan penyakit tersebut dengan berkonsultasi kepada ahli di Swiss.

Selain Ozzy Osbourne, 3 artis Hollywood ini juga mengidap Parkinson:

1. Robin William

Melansir Biography, Robin Williams divonis mengidap Parkinson pada Mei 2014. Penyakit itu membuat otak pengisi suara Genie di kartun Aladdin itu tak lagi bekerja seperti dulu.

Perasaan aneh memang sudah muncul sejak tahun 2013 di mana gejala yang muncul adalah perasaan paranoid. Ia tak bisa lagi mengingat dialog, insomnia dan mengalami gangguan indra penciuman.

Saat Robin Williams menjalani syuting Night At Museum: Secret of the Tomb di Vancouver pada awal tahun 2014, sahabatnya mengungkap kondisi komedian 63 tahun ini. “Dia terisak di pelukan ku setiap hari. Itu mengerikan," kata Cheri Minns, make up artist, seperti dikutip dari biography.

Bahkan saat Williams diminta kembali ke dunia stand up comedy guna mengembalikan kepercayaan diri, ia hanya berkata, “Aku tak tahu lagi bagaimana menjadi lucu.”

2. Linda Ronstadt Linda Ronstadt merasakan kejanggalan saat melakukan rekaman di tahun 2000. Ia berpikir ada masalah dengan headphone. "Aku tidak bisa mendengar bagian suara yang selaras," ujarnya kepada Anderson Cooper dari CNN. Namun kemudian Linda Ronstadt menyadari, tenggorokannya seperti ada yang mencengkram. Inilah yang kemudian disadari, ada yang salah dengan kesehatan penyanyi asal Amerika ini. Puncaknya terjadi saat Ronstadt memutuskan pensiun di tahun 2009. Ia mengalami kondisi langka yang disebut supranuclear palsy progresif, mirip dengan penyakit Parkinson. Saat Linda Ronstadt tengah menyelesaikan buku di akhir tahun 2012, ia membawa kabar buruk mengenai penyakit Parkinson yang diidap. Melansir Biography, gejala ini dimulai dari kondisi fisiknya memburuk. Sakit punggung yang membuatnya lemah, hingga jari-jarinya yang seolah menolak bergerak menuruti kemauan Ronstadt. Saat tangan-tangannya bergetar dan menarik perhatian seorang teman, ia akhirnya setuju menemui ahli saraf. 3. Neil Diamond Januari 2018 Penyanyi Neil Diamond memutuskan pensiun dari dunia musik yang dijalani selama 57 tahun lantaran mengidap penyakit Parkinson. Ia juga membatalkan tur ulang tahun ke-50 yang digelar di Australia dan Selandia baru di bulan Maret. Hal ini menyusul saran medis setelah didiagnosa penyakit saraf tersebut. Bagi Diamond ini menjadi hal berat yang harus dilakukan. "Aku meminta maaf secara tulus kepada semua orang yang sudah membeli tiket dan menantikan pertunjukan," ujar Diamond seperti dikutip dari Page Six. Penyakit itu membuat Diamond sulit bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Terlebih harus menghadapi penonton yang banyak.