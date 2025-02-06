Advertisement
MUSIK

Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |00:21 WIB
Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna
Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna (Foto: Okezone)
JAKARTA - Platform musik Trebel Music menghadirkan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memudahkan para pencinta musik menikmati lagu favorit mereka. Dalam peluncuran fitur ini, Trebel Music yang merupakan bagian dari MNC Media juga menjalin kolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo Hutchison.

Sebagai platform musik pertama yang mengusung fitur AI, Trebel Music memungkinkan pengguna menemukan lagu dan genre musik sesuai selera dengan lebih mudah. Tak hanya itu, kerja sama dengan Indosat Ooredoo juga menghadirkan berbagai keuntungan bagi pengguna Trebel Music.

Sudheer Chawla, SVP Head of Digital Growth Indosat Ooredoo Hutchison, menyebut bahwa kolaborasi ini merupakan langkah inovatif yang sangat bermanfaat, terutama bagi generasi muda.

Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna
Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna

"Indosat memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Trebel Music. Kami ingin mengembangkan AI sebagai teknologi yang mempermudah akses musik bagi pengguna. Trebel Music menjadi satu-satunya platform yang memiliki fitur Trebel Max AI," ujar Sudheer.

Sementara itu, Head of Digital Strategy & Program Management Indosat Ooredoo Hutchison, Putri Pusvita D. S, mengungkapkan berbagai promo menarik bagi pengguna Trebel Music.

Pelanggan Indosat kini dapat menikmati fitur premium Trebel Max hanya dengan Rp2 ribu. Dengan biaya tersebut, pengguna bisa mendengarkan lagu secara offline, bebas iklan, serta mendapatkan bonus kuota internet sebesar 1GB melalui paket TREBEL MAX #DobelUntungnya.

