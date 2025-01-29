Sinopsis Series V+ TV, Love, Cinema Episode Princess and Dynamic Duo, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series V+ TV, Love, Cinema episode Princess and Dynamic Duo bercerita tentang persahabatan dan cinta antara Soda, Gem, dan Jenny.

Dengan panorama memesona, Bali selalu mampu menciptakan kenangan bagi siapa pun yang mengunjunginya. Namun, bagi dua sahabat, Soda dan Gem, liburan di Bali justru penuh drama, tawa, dan kisah cinta yang tak terlupakan.

Petualangan mereka di Bali, Soda dan Gem mencoba wildlife experience yang berujung malapetaka. Dompet dan ponsel mereka hilang yang membuat mereka kebingungan.

Dalam kebingungan tersebut, Fazar, seorang pemilik homestay menawarkan mereka tempat tinggal sementara. Namun, seperti petualangan mereka yang tak pernah terduga, kedua sahabat ini pun membuat kesalahan besar yang membuat Fazar marah.

Sebagai hukuman, mereka diharuskan membersihkan sampah di pantai. Di sanalah mereka bertemu Jenny, seorang wanita cantik yang juga aktivis lingkungan.