HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berlliana Lovell Ngungsi ke Bogor Imbas Apartemen Terkepung Banjir

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |20:19 WIB

Berlliana Lovell Ngungsi ke Bogor Imbas Apartemen Terkepung Banjir. (Foto: Instagram/@berlliana.lovell)
JAKARTA - Berliana Lovell merupakan salah satu artis yang terdampak banjir di kawasan Jakarta Utara. Hujan yang mengguyur Kelapa Gading sejak 28 Januari 2025,  membuat kawasan tersebut tergenang air.

Banjir, menurut Berlliana, menutup akses keluar masuk apartemennya yang terletak di kawasan Kelapa Gading. "Kelapa Ganding nomor satu kalau banjir," ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/1/1015).

Artis 32 tahun tersebut mengaku, baru tahun ini banjir di kawasan Kelapa Gading cukup besar. Kondisi itu cukup mengganggu mobilitas warga karena nyaris semua jalan tertutup air.

"Duh, puyeng deh. Kebetulan Selasa malam itu aku ada acara. Akhirnya enggak bisa keluar apartemen tuh karena di jalan depan stuck banget nyaris enggak bisa gerak," katanya.

Melihat banjir belum surut hingga Rabu (29/1/2025) pagi, Berlliana Lovell pun akhirnya memutuskan mengungsi ke rumah sang ibu di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
