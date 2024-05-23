Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berlliana Lovell Mengaku Pernah Ditawar Ratusan Juta Oleh Pejabat Daerah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |19:45 WIB
Berlliana Lovell Mengaku Pernah Ditawar Ratusan Juta Oleh Pejabat Daerah
Berlliana Lovell mengaku pernah ditawar ratusan juta oleh pejabat (Foto: Instagram/berlliana.lovell)
A
A
A

JAKARTA - Berlliana Lovell merupakan salah satu artis yang dikenal memiliki imej seksi. Hal itu membuat dia kerap menjadi sorotan saat berada di atas panggung.

Saat menjadi bintang tamu di YouTube Deddy Corbuzier, Berlliana Lovell menceritakan kalau dirinya pernah mengalami hal tak mengenakan saat tampil di satu daerah di Indonesia. Sebab dia sempat ditawar oleh salah seorang pejabat di daerah tersebut.

Di acara tersebut, Ebel Cobra selaku co-host memberikan pertanyaan tentang pengalaman Berlliana saat manggung. Ia bercerita pernah ditawar oleh pejabat daerah dengan harga ratusan juta.

"Pernah lah, sering," kata Berlliana Lovell, seperti dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (23/5/2024).

Kemudian ia pun menceritakan kronologi kejadian tersebut.

Berlliana Lovell

Berlliana Lovell mengaku pernah ditawar ratusan juta oleh pejabat (Foto: Instagram/berlliana.lovell)


"Terakhir itu gue ditawarin job nyanyi di salah satu daerah, pejabat daerah lah," tuturnya lebih lanjut.

"Habis itu, dia tanya rate, gue kasih rate nyanyi. Habis gitu dia bilang, 'Oh ya sudah deal-in. Tapi sebelum nyanyi mau ketemu, mau meeting,'" cerita Berlliana Lovell.

Kala itu ia masih berpikir positif. Namun pikirannya berubah ketika asisten pribadi sang pejabat meminta Berlliana untuk bertemu berdua saja di suatu tempat.

"Masih positif gue, sampai akhirnya nanya, kalau meeting gitu rate-nya berapa," ujarnya.

“Kalau mau meeting-in konsep kenapa harus pakai rate lagi ya. Keren banget gue ya. Terus gue bilang ‘kalau mau meeting-in rundown nggak apa-apa nggak usah pakai rate’. ‘Oh enggak, bapak mau ketemu berdua aja’, ‘wah kalau kayak gitu nggak bisa’,” tutur Berlliana.

Setelah mengetahui niat pejabat itu, ia pun langsung menolak tawaran nyanyi itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108812/berlliana_lovell-PM4Y_large.jpg
Berlliana Lovell Ngungsi ke Bogor Imbas Apartemen Terkepung Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099086/berlliana_lovell-Z4yK_large.jpg
Berlliana Lovell Dihujat Usai Antar Pacar Ibadah Natal di Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/22/33/2673008/orangtua-beda-agama-berlliana-lovell-putuskan-masuk-islam-ini-soal-hati-hK2LP8HdnZ.jpg
Orangtua Beda Agama, Berlliana Lovell Putuskan Masuk Islam: Ini Soal Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/30/598/2463288/pangeran-dan-putri-putus-v4wwGS6HbA.jpg
Pangeran dan Putri Putus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/30/598/2463242/malam-ini-jadilah-saksi-lahirnya-bintang-dangdut-indonesia-di-grand-final-rsid-1jlfvmv9pi.jpg
Malam Ini! Jadilah Saksi Lahirnya Bintang Dangdut Indonesia di Grand Final RSID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/28/598/2462449/hetty-koes-endang-puji-kualitas-keempat-act-yang-tampil-di-grand-final-rsid-6OB6z4uDrP.jpg
Hetty Koes Endang Puji Kualitas Keempat Act yang Tampil di Grand Final RSID
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement