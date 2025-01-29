Richard Lee Rayakan Imlek Bersama Keluarga Usai Heboh Kabar Mualaf

Richard Lee Rayakan Imlek Bersama Keluarga Usai Heboh Kabar Mualaf. (Foto: Instagram/@renieffendi24)

JAKARTA - Richard Lee merayakan Imlek bersama istri, anak, dan keluarganya. Momen kumpul keluarga tersebut dibagikan sang istri, Reni Effendi lewat Instagram, pada Rabu (29/1/2025).

Dalam foto tersebut, Reni terlihat mengenakan dress merah, sementara Richard tampil santai menggunakan kaus putih dan topi. Keduanya berpose bersama ketiga anak laki-laki mereka.

Foto lain memperlihatkan momen Richard Lee dan Reni Effendi bersama anggota keluarga lain di meja makan. “Gong Xi Fat Choi!! Yang komen saya doakan makmur di Tahun Ular, murah rezeki, enteng jodoh,” katanya.

Richard Lee merayakan Imlek bersama keluarga setelah Ustadz Derry Sulaiman membocorkan pemilik klinik Athena itu sudah resmi menjadi mualaf.

Lewat akun Instagram pribadinya, Derry mengungkapkan, Richard Lee telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Saat ini, dia sedang dalam proses belajar salat.