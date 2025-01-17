Profil Sherina Munaf, Penyanyi yang Gugat Cerai Baskara Mahendra

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari penyanyi, Sherina Munaf. Pelantun Pergilah Kau ini dikabarkan resmi menggugat cerai sang suami, Baskara Mahendra Putra.

Gugatan cerai itu telah dikonfirmasi pihak Pengadilan Agama, Jakarta Selatan. Diketahui Sherina dan Baskara telah menjalin asmara selama hampir lima tahun.

Sebelumnya, isu perceraian Sherina dan Baskara telah tercium sejak lama. Hal ini bermula setelah putri Triawan Munaf ini menghapus semua foto kebersamaan dirinya dan Baskara di Instagram.

Selain itu, Sherina dan Baskara juga mulai jarang terlihat bersama. Dugaan publik semakin kuat bahwa ada keretakan diri rumah tangga mereka.

Profil Sherina

Sherina Munaf merupakan mantan penyanyi cilik ternama Tanah Air. Namanya begitu meroket setelah membintangi film Petualangan Sherina bersama Derby Romero.

Wanita kelahiran 11 Juni 1990 ini memulai debut kariernya di tahun 1999. Di usia 9 tahun, Sherina telah merilis album 'Andai Aku Besar Nanti' yang berisi sembilan lagu. Kala itu, album tersebut masuk dalam daftar 150 Album Indonesia Terbaik versi Rolling Stone Indonesia.

Tak hanya berakting, Sherina juga menjajalan dunia akting dan membintangi sejumlah judul film termasuk Petualangan Sherina (2001). Film karya Mira Lesmana dan Riri Riza ini berhasil membuat nama Sherina semakin melambung.

Sosok Sherina pun sukses menyentuh hingga kancah internasional. Pada 2002, dia sempat berduet dengan boyband Westlife menyanyikan lagu I Have a Dream.

Sherina pun tumbuh menjadi remaja yang beranjak dewasa di puncak kariernya. Wanita 34 tahun itu juga fokus pada pendidikan dan kembali berkarya di tahun 2009 dengan merilis album Gemini dengan single Cinta Pertama dan Terakhir hingga Pergilah Kau.